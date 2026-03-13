İnci Taneleri Son Kez Yayınlandı: 12 Mart Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
12 Mart Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Halef, Veliaht, Sevdiğim Sensin ve İnci Taneleri dizileri vardı. Aynı zamanda TRT 1’de Samsunspor ve Rayo Vallecano karşılaşması yayınlandı. Peki ya birinci kim oldu? Reyting sonuçları nasıl geldi? Gelin detaylara geçelim…
Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin tüm kategorilerde birinci oldu.
İşte 12 Mart Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇
İşte 12 Mart Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇
İşte 12 Mart Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇
