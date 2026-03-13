onedio
İnci Taneleri Son Kez Yayınlandı: 12 Mart Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
13.03.2026 - 12:42

12 Mart Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Halef, Veliaht, Sevdiğim Sensin ve İnci Taneleri dizileri vardı. Aynı zamanda TRT 1’de Samsunspor ve Rayo Vallecano karşılaşması yayınlandı. Peki ya birinci kim oldu? Reyting sonuçları nasıl geldi? Gelin detaylara geçelim…

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin tüm kategorilerde birinci oldu.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolleri paylaştığı dizi henüz ilk bölümlerinde olsa da perşembe akşamları için seyircilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Birkaç haftadır reyting listelerinde birinci olarak rakiplerini geride bırakıyor.

Sevdiğim Sensin’in güçlü rakibi NOW’da yayınlanan Halef ise tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı. Sevdiğim Sensin başlayana kadar perşembe gününün galibi olan Halef, yeni rakibiyle birlikte sallantı yaşadı.

Finaline bir bölüm kalan Veliaht ise Total ve ABC1’de 11., AB’de ise 9. oldu. 26. bölümüyle finaline karar verilen dizi seyircilerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak düşük reytingler karşısında final kaçınılmazdı.

Kanal D’nin meşhur dizisi İnci Taneleri de final bölümüyle ekranlardaydı. Total’de 15., AB’de 8. ve ABC1’de 10. olarak ekran yolculuğunu tamamladı.

İşte 12 Mart Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 12 Mart Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 12 Mart Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇

