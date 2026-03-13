İnci Taneleri Son Kez Yayınlandı: 12 Mart Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolleri paylaştığı dizi henüz ilk bölümlerinde olsa da perşembe akşamları için seyircilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Birkaç haftadır reyting listelerinde birinci olarak rakiplerini geride bırakıyor.

Sevdiğim Sensin’in güçlü rakibi NOW’da yayınlanan Halef ise tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı. Sevdiğim Sensin başlayana kadar perşembe gününün galibi olan Halef, yeni rakibiyle birlikte sallantı yaşadı.

Finaline bir bölüm kalan Veliaht ise Total ve ABC1’de 11., AB’de ise 9. oldu. 26. bölümüyle finaline karar verilen dizi seyircilerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak düşük reytingler karşısında final kaçınılmazdı.

Kanal D’nin meşhur dizisi İnci Taneleri de final bölümüyle ekranlardaydı. Total’de 15., AB’de 8. ve ABC1’de 10. olarak ekran yolculuğunu tamamladı.