onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Beyza’nın Herkesin Tanıdığı Arka Sokaklar Oyuncusuyla Yakın Arkadaşlığı Şaşırttı

Survivor Beyza’nın Herkesin Tanıdığı Arka Sokaklar Oyuncusuyla Yakın Arkadaşlığı Şaşırttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.03.2026 - 10:39

Survivor 2026 tam gaz devam ediyor. Kadroda yaşanan değişiklikler, adadaki gergin atmosfer, canla başla mücadele eden yarışmacılar derken program heyecanla takip ediliyor. Şimdiyse öne çıkan yarışmacılardan olan Beyza’nın hepimizin tanıdığı bir isimle olan samimiyeti gündeme geldi. Yarışmacılar son bölümde yakınlarından gelen mektupları okudu. Beyza’ya gelen mektubu kimin gönderdiğini öğrenen izleyiciler, X’te şaşkınlıklarını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026’nın popüler yarışmacılarından Beyza izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

Survivor 2026’nın popüler yarışmacılarından Beyza izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

Yarışmanın ilk haftalarında verdiği röportajları nedeniyle gündemden düşmüyordu. Tatlılığı, duygusallığı ve olmazsa olmaz hırsıyla birlikte yarışmada hala kadroda kalanlardan. Şimdiyse kendisine gelen mektupla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Mektubu gönderen kişi Arka Sokaklar’da Mesut Komiser’in oğlu Tokmak Kafa olarak tanıdığımız Kerimhan Duman’dı.

Mektubu gönderen kişi Arka Sokaklar’da Mesut Komiser’in oğlu Tokmak Kafa olarak tanıdığımız Kerimhan Duman’dı.

İkilinin sevgili olduğuna dair iddialar da hızla yayıldı. Ancak Beyza’nın yarışmadan önceki takipçileri sevgili olmadıklarını, yakın arkadaş olduklarını dile getirdi. Beyza’nın, “Survivor’a gelmeden önce kedimi yakın arkadaşıma bırakacağım” sözlerini hatırlatanlar ve Kerimhan Duman’dan gelen fotoğrafla bağdaştıranlar oldu. 

Kerimhan Duman, yakın arkadaşı Beyza’ya mektubunda şu sözlere yer verdi 👇

“Aynı fotoğrafın içine anca bu şekilde sığdık. Biz çok iyiyiz seni çok özledik gurur duyuyoruz seni çok seviyorum mükemmelsin.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın