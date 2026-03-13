Survivor Beyza’nın Herkesin Tanıdığı Arka Sokaklar Oyuncusuyla Yakın Arkadaşlığı Şaşırttı

İkilinin sevgili olduğuna dair iddialar da hızla yayıldı. Ancak Beyza’nın yarışmadan önceki takipçileri sevgili olmadıklarını, yakın arkadaş olduklarını dile getirdi. Beyza’nın, “Survivor’a gelmeden önce kedimi yakın arkadaşıma bırakacağım” sözlerini hatırlatanlar ve Kerimhan Duman’dan gelen fotoğrafla bağdaştıranlar oldu.

Kerimhan Duman, yakın arkadaşı Beyza’ya mektubunda şu sözlere yer verdi 👇

“Aynı fotoğrafın içine anca bu şekilde sığdık. Biz çok iyiyiz seni çok özledik gurur duyuyoruz seni çok seviyorum mükemmelsin.”