Sevdiğim Sensin Dizisinde İlk Kez Çilek Yiyen Karakter Karşısında X Alemi Yorumlarda Coştu

Sevdiğim Sensin Dizisinde İlk Kez Çilek Yiyen Karakter Karşısında X Alemi Yorumlarda Coştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.03.2026 - 11:47

Star TV’de yayınlanan Sevdiğim Sensin geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yeni bölümden birkaç kesit sosyal medyada gündeme geldi. O kesitlerden biri de başroldeki Dicle karakterinin ilk kez çilek yemesi oldu. Sosyal medya kullanıcıları sahne karşısında X’te buluştu. Yorumlar art arda geldi. Gelin detaylara geçelim….

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolleri paylaştığı dizi ilgiyle takip ediliyor.

Henüz ilk bölümleri yayınlanan dizi iyi bir izleyici kitlesi oturtmayı başardı ve reytinglerde de kendini kanıtlıyor. Ancak Dicle’nin hikayesine dair sahneler sosyal medyada gündemden düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz bölümlerde, yürüyen merdivenle, el kurutma makinesiyle ve robot süpürgeyle ilk kez tanışması tartışılmıştı. Şimdiyse ilk kez çilek yiyor olması yorumlara neden oldu.

