Sevdiğim Sensin Dizisinde İlk Kez Çilek Yiyen Karakter Karşısında X Alemi Yorumlarda Coştu

Henüz ilk bölümleri yayınlanan dizi iyi bir izleyici kitlesi oturtmayı başardı ve reytinglerde de kendini kanıtlıyor. Ancak Dicle’nin hikayesine dair sahneler sosyal medyada gündemden düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz bölümlerde, yürüyen merdivenle, el kurutma makinesiyle ve robot süpürgeyle ilk kez tanışması tartışılmıştı. Şimdiyse ilk kez çilek yiyor olması yorumlara neden oldu.