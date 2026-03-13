Pahalı Ürünler Neden Daha Çok Talep Görür? “Veblen Etkisi” Nedir?

Kimse sadece zamanı öğrenmek için yüz binlerce dolarlık bir saat almaz, çünkü o saat aslında sahibinin kim olduğunu gösterir. Veblen ürünleri, toplum içindeki yerinizi ve ekonomik gücünüzü bir bayrak gibi sallamanıza yarayan araçlar. Bu ürünleri satın aldığınızda aslında bir deri parçası veya bir metal yığını değil, seçkin bir azınlığa ait olma mesajını satın alırsınız. Sosyal hiyerarşide üst basamaklara tırmanmanın en kısa yolu, herkesin alamayacağı o şeyi kolunuza takmaktır. Gösterişçi tüketim dediğimiz bu durum, tamamen başkalarının bakış açısını yönetmekle ilgili.