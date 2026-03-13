Pahalı Ürünler Neden Daha Çok Talep Görür? “Veblen Etkisi” Nedir?
Ekonominin mantık dışı ama bir o kadar da havalı dünyasına hoş geldiniz zira şu an cebimizi yakan ama ruhumuzu şımartan o tuhaf mevzuyu, yani Veblen Etkisi’ni masaya yatırıyoruz!
Nedir bu Veblen Etkisi?
Fiyat etiketi arttıkça ürünün cazibesi de katlanarak artar.
Amaç ihtiyaç gidermek değil tamamen statü sembolü oluşturmak aslında.
Sınırlı üretim ve ulaşılmazlık hissi arzuyu tetikler.
Sosyal onay alma arzusu mantıklı kararların önüne geçer.
Bu etki aslında rasyonel ekonomi yasalarına resmen kafa tutar.
