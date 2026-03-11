onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Hakan Hoca Anlatıyor: Teknoloji Hisseleri Balon mu Moda mı? Teknoloji Hisselerinin Hikayesi

etiket Hakan Hoca Anlatıyor: Teknoloji Hisseleri Balon mu Moda mı? Teknoloji Hisselerinin Hikayesi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.03.2026 - 14:01

Piyasada ne zaman teknoloji devleri şaha kalksa, aynı ses yükselir: 'Eyvah, balon patlayacak!' Hakan Hoca ise duruma çok daha vizyoner bir yerden bakıyor ve 'Balon değil, moda' diyor. Ama bu öyle gelip geçici bir heves değil; aktörleri değişen, sahnesi hep taze kalan bir moda. 

Gelin, Hakan Hoca'nın anlatımıyla bu teknolojik bayrak yarışına yakından bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey "Mahşerin Dört Atlısı" ile başladı.

Şöyle bir geriye gidelim... 90’lı yılların başında borsa demek onlar demekti: Microsoft, Cisco, Dell ve Intel. Hakan Hoca’nın deyimiyle; o dönem onlarsız bir borsa düşünülemezdi bile. Borsayı sırtlayıp zirveye taşıyan lokomotif ekip tam olarak buydu.

Teknoloji hep modaydı ama hisseler hep aynı kalmadı.

Hakan Hoca’nın can alıcı tespiti tam burada devreye giriyor. Teknoloji her dönem yatırımcının gözdesiydi, yani hep modaydı. Ancak bu modanın vitrini sürekli yenilendi. 90’ların sarsılmaz kralları, zamanla koltuklarını yeni gelenlere devretmek zorunda kaldı.

Zaman geçti, 2010’lara geldik.

Dijital dünya kabuk değiştirdi. Facebook, Amazon, Apple, Netflix ve Google. Yatırımcının yeni güvenli limanı, borsanın parlayan yıldızları artık onlardı. İnternetin cebimize girdiği bu dönemde, bu şirketlerin büyüklüğü tartışılmaz bir noktaya ulaştı. Herkes bu yükselişin sonsuza dek süreceğine inanmaya başlamıştı.

Ancak hiçbir hakimiyet sonsuza kadar aynı şekilde devam etmiyor.

Hakan Hoca’nın belirttiği gibi, Netflix bugün artık piyasanın o eşsiz ve tek hakimi pozisyonunda değil. Alternatif platformların çoğalmasıyla birlikte pastadaki payı küçüldü ve oyundaki o baskın rolünden düştü.

Takvimler 2020'lerin başını gösterdiğinde, kartlar yeniden dağıtıldı.

Karşımıza yeni bir devler ligi çıktı: Meta, Amazon, Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet ve Tesla. Bu grup piyasayı domine etmeye başladı. Biz yine 'hisseler balon mu?' diye tartışırken, bu yedi şirket küresel ekonominin merkezine yerleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tesla bile artık eskisi kadar popüler değil.

Çok değil, sadece birkaç yıl öncesinin en çok konuşulan ve heyecan yaratan ismi Tesla’ydı. Fakat bugün Hakan Hoca’nın da dikkat çektiği üzere, Tesla’nın o eski yüksek perdeden konuşulan popülaritesi biraz azaldı.

Şimdilerde yüksek perdeden yapay zekayı konuşuyoruz.

Microsoft, Anthropic, Nvidia, Google (DeepMind) ve OpenAI şirketlerinden oluşan bu grup, yapay zeka devriminin öncüleri. Belki bir kısmı henüz borsaya açık bile değil, bir kısmının hisseleri çok likit değil ama hepsinin ortak bir ruhu var. Teknoloji yine kabuk değiştirdi ve modanın en yeni rengi yapay zeka oldu.

Değişmeyen tek ismi bulabildiniz mi?

Hakan Hoca, teknoloji tarihinin bu baş döndürücü hızını anlatırken bizi bir soruyla baş başa bırakıyor: 90’ların başından bugüne, o meşhur listelerin hepsinde yer alan, her devrin modasına ayak uyduran ve hiç eskimeyen o dev şirket hangisi?

Videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz. 👇🏼

@qnbturkiye

FAANG devri bitti, "Muhteşem 7'li" dağıldı. Sahnede artık yeni bir oyun kurucu var: MANGO! 🥭 Dr. Hakan Özerol, teknoloji hisselerini değerlendirdi. #Borsa #Teknoloji

♬ original sound - QNB Türkiye

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın