Hakan Hoca Anlatıyor: Teknoloji Hisseleri Balon mu Moda mı? Teknoloji Hisselerinin Hikayesi

Microsoft, Anthropic, Nvidia, Google (DeepMind) ve OpenAI şirketlerinden oluşan bu grup, yapay zeka devriminin öncüleri. Belki bir kısmı henüz borsaya açık bile değil, bir kısmının hisseleri çok likit değil ama hepsinin ortak bir ruhu var. Teknoloji yine kabuk değiştirdi ve modanın en yeni rengi yapay zeka oldu.