Hakan Hoca Anlatıyor: Teknoloji Hisseleri Balon mu Moda mı? Teknoloji Hisselerinin Hikayesi
Piyasada ne zaman teknoloji devleri şaha kalksa, aynı ses yükselir: 'Eyvah, balon patlayacak!' Hakan Hoca ise duruma çok daha vizyoner bir yerden bakıyor ve 'Balon değil, moda' diyor. Ama bu öyle gelip geçici bir heves değil; aktörleri değişen, sahnesi hep taze kalan bir moda.
Gelin, Hakan Hoca'nın anlatımıyla bu teknolojik bayrak yarışına yakından bakalım.
Her şey "Mahşerin Dört Atlısı" ile başladı.
Teknoloji hep modaydı ama hisseler hep aynı kalmadı.
Zaman geçti, 2010’lara geldik.
Ancak hiçbir hakimiyet sonsuza kadar aynı şekilde devam etmiyor.
Takvimler 2020'lerin başını gösterdiğinde, kartlar yeniden dağıtıldı.
Tesla bile artık eskisi kadar popüler değil.
Şimdilerde yüksek perdeden yapay zekayı konuşuyoruz.
Değişmeyen tek ismi bulabildiniz mi?
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
