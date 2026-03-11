onedio
Bu Bitkiyi Sökenler Davalık Oluyor: Toros Kardeleninin Üretimi Sadece İzinle Yapılabiliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 14:00

Antalya’nın sarp dağlarından Avrupa’nın kozmetik ve ilaç devlerine uzanan büyüleyici bir yolculuk: Toros Kardeleni (Galanthus elwesii). Halk arasında 'Torosların Gelinliği' olarak bilinen bu endemik tür, biyolojik çeşitliliğin korunması adına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sıkı bir koruma altına alındı. Artık bu nadide çiçeğin doğadan rastgele sökülmesi tamamen yasak. Üretim ve ihracat ise yalnızca 'kontrollü üretim parselleri' modeliyle mümkün oluyor.

Sürdürülebilir üretimde yeni bir dönem başladı

Bakanlık, geçtiğimiz yıl aldığı radikal bir kararla Toros kardeleninin doğadan toplanmasını 5 yıl süreyle yasakladı. Bu süreçte devreye giren kontrollü model, hem doğayı koruyor hem de yasal ihracatın önünü açıyor. Antalya’nın Akseki ilçesinde yoğunlaşan üretim faaliyetleri, Bakanlık bünyesindeki ziraat mühendislerinin titiz denetimi altında yürütülüyor. Üreticilere her yıl belirli bir söküm ve ihracat kotası verilirken, işlemlerin her aşaması kayıt altına alınıyor. Bu stratejiyle, endemik popülasyonun talan edilmesinin önüne geçilmesi ve türün geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılması hedefleniyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan "Doğal Çiçek Soğanlarının 2026 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ" ile bu yılki yol haritası netleşti.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, özel üretim parsellerinden elde edilen 7 milyon adet kardelen soğanının Avrupa ülkelerine ihraç edilmesine izin verildi. Avrupa pazarında özellikle tıp ve süs bitkisi sektöründe yoğun talep gören bu soğanlar, Türkiye ekonomisi için de stratejik bir değer taşıyor.

Düzenleme sadece kardeleni değil; ters lale, salepgiller ve kum zambağı gibi birçok hassas türü de kapsıyor. Doğadan izinsiz söküm yapan kişi ve kuruluşlara karşı 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca ağır cezalar öngörülürken, ihracat aşamasında yanıltıcı beyanda bulunanlar Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yargılanacak.

Akseki’de üretim yapan yerel işletmeciler, sürecin başarısını "doğaya geri verme" ilkesine bağlıyor.

2016 yılında 250 kilogram tohumla başlayan serüven, bugün milyonlarca anaç soğana dönüşmüş durumda. Üreticiler ihracat standartlarına uymayan küçük soğanları (elek altı) yeniden doğaya bırakarak ekosistemi destekliyor. Kardelenin hem kökten hem de tohumdan çoğalma yeteneği, bu kontrollü üretim modeliyle birleştiğinde Türkiye’nin biyolojik zenginliği dünya pazarlarında sürdürülebilir bir markaya dönüşüyor.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum.
