Bu Bitkiyi Sökenler Davalık Oluyor: Toros Kardeleninin Üretimi Sadece İzinle Yapılabiliyor
Antalya’nın sarp dağlarından Avrupa’nın kozmetik ve ilaç devlerine uzanan büyüleyici bir yolculuk: Toros Kardeleni (Galanthus elwesii). Halk arasında 'Torosların Gelinliği' olarak bilinen bu endemik tür, biyolojik çeşitliliğin korunması adına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sıkı bir koruma altına alındı. Artık bu nadide çiçeğin doğadan rastgele sökülmesi tamamen yasak. Üretim ve ihracat ise yalnızca 'kontrollü üretim parselleri' modeliyle mümkün oluyor.
Sürdürülebilir üretimde yeni bir dönem başladı
Resmi Gazete’de yayımlanan "Doğal Çiçek Soğanlarının 2026 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ" ile bu yılki yol haritası netleşti.
Akseki’de üretim yapan yerel işletmeciler, sürecin başarısını "doğaya geri verme" ilkesine bağlıyor.
