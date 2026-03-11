Bu Bitkiyi Sökenler Davalık Oluyor: Toros Kardeleninin Üretimi Sadece İzinle Yapılabiliyor

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, özel üretim parsellerinden elde edilen 7 milyon adet kardelen soğanının Avrupa ülkelerine ihraç edilmesine izin verildi. Avrupa pazarında özellikle tıp ve süs bitkisi sektöründe yoğun talep gören bu soğanlar, Türkiye ekonomisi için de stratejik bir değer taşıyor.

Düzenleme sadece kardeleni değil; ters lale, salepgiller ve kum zambağı gibi birçok hassas türü de kapsıyor. Doğadan izinsiz söküm yapan kişi ve kuruluşlara karşı 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca ağır cezalar öngörülürken, ihracat aşamasında yanıltıcı beyanda bulunanlar Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yargılanacak.