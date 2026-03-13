onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Rüyaları Hatırlamamanın Nedeni Açıklandı

Psikolojiye Göre Rüyaları Hatırlamamanın Nedeni Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 12:07

Sabah uyandığınızda gördüğünüz rüyayı hatırlayamamak oldukça yaygın bir durum. Uzmanlara göre bu, rüya görmediğiniz anlamına gelmiyor; aksine beynin uyku sırasında bilgileri nasıl işlediğiyle yakından ilişkili. Psikoloji ve nörobilim alanındaki araştırmalar, rüyaların neden çoğu zaman hafızada kalmadığını açıklayan önemli ipuçları sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Psikoloji ve nörobilim alanındaki çalışmalar, insanların neredeyse her gece rüya gördüğünü ancak bu rüyaların büyük kısmını uyandıktan kısa süre sonra unuttuğunu gösteriyor.

Psikoloji ve nörobilim alanındaki çalışmalar, insanların neredeyse her gece rüya gördüğünü ancak bu rüyaların büyük kısmını uyandıktan kısa süre sonra unuttuğunu gösteriyor.

Bunun temel nedeni, rüyaların oluştuğu uyku evresinde beynin hafıza sisteminin farklı şekilde çalışması. Özellikle REM uykusu sırasında beyin oldukça aktif olsa da uzun süreli hafıza oluşumunu sağlayan nörokimyasal süreçler sınırlı olduğu için rüyalar çoğu zaman bilinçli hafızaya aktarılmıyor. 

Araştırmalar, rüyaları hatırlama yeteneğinin kişiden kişiye ciddi biçimde değiştiğini ortaya koyuyor. Uyku düzeni, yaş, kişilik özellikleri ve zihnin gündüz ne kadar “düşünce dolaşmasına” açık olduğu gibi faktörler rüya hatırlama ihtimalini etkileyebiliyor. Örneğin daha hafif uyku evrelerinde uyanan kişiler veya hayal kurmaya daha yatkın bireyler rüyalarını hatırlamaya daha eğilimli oluyor.

Uzmanlara göre rüyaları hatırlamamak çoğu zaman bir sorun değil, aksine beynin doğal işleyişinin bir parçası.

Uzmanlara göre rüyaları hatırlamamak çoğu zaman bir sorun değil, aksine beynin doğal işleyişinin bir parçası.

Bazı teorilere göre beyin, uyku sırasında oluşan çok sayıda görüntü ve duyguyu filtreleyerek gereksiz bilgileri bilinçli hafızaya taşımamayı tercih ediyor. Bu süreç zihinsel dengeyi korumaya ve gündelik hayatta gerekli olmayan bilgilerin elenmesine yardımcı oluyor. 

Bununla birlikte, rüyaların hatırlanma olasılığı çoğu zaman uyanma anıyla doğrudan ilişkili. Eğer kişi rüyanın gerçekleştiği evrede veya hemen sonrasında uyanırsa rüyayı hatırlama ihtimali artıyor. Aksi durumda rüya birkaç dakika içinde zihinden silinebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın