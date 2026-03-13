Psikolojiye Göre Rüyaları Hatırlamamanın Nedeni Açıklandı

Bazı teorilere göre beyin, uyku sırasında oluşan çok sayıda görüntü ve duyguyu filtreleyerek gereksiz bilgileri bilinçli hafızaya taşımamayı tercih ediyor. Bu süreç zihinsel dengeyi korumaya ve gündelik hayatta gerekli olmayan bilgilerin elenmesine yardımcı oluyor.

Bununla birlikte, rüyaların hatırlanma olasılığı çoğu zaman uyanma anıyla doğrudan ilişkili. Eğer kişi rüyanın gerçekleştiği evrede veya hemen sonrasında uyanırsa rüyayı hatırlama ihtimali artıyor. Aksi durumda rüya birkaç dakika içinde zihinden silinebiliyor.