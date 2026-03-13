Psikolojiye Göre Rüyaları Hatırlamamanın Nedeni Açıklandı
Sabah uyandığınızda gördüğünüz rüyayı hatırlayamamak oldukça yaygın bir durum. Uzmanlara göre bu, rüya görmediğiniz anlamına gelmiyor; aksine beynin uyku sırasında bilgileri nasıl işlediğiyle yakından ilişkili. Psikoloji ve nörobilim alanındaki araştırmalar, rüyaların neden çoğu zaman hafızada kalmadığını açıklayan önemli ipuçları sunuyor.
Psikoloji ve nörobilim alanındaki çalışmalar, insanların neredeyse her gece rüya gördüğünü ancak bu rüyaların büyük kısmını uyandıktan kısa süre sonra unuttuğunu gösteriyor.
Uzmanlara göre rüyaları hatırlamamak çoğu zaman bir sorun değil, aksine beynin doğal işleyişinin bir parçası.
