Haberler
Yaşam
Temizlik
Hayatını Daha Kaliteli Hale Getirecek 11 Alışkanlık

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
13.03.2026 - 12:16

Hepimiz o 'mükemmel hayatı yaşayan' insanların sırrını merak ediyoruz. Hani şu evi her zaman mis gibi kokan, mutfak tezgahında tek bir leke bile olmayan ve sabahları kuş cıvıltısıyla uyanıp 10 dakikada her yeri toplayan o tipler...

Aslında işin sırrı büyük temizlik çılgınlıklarında değil, mikro alışkanlıklarda. İşte hayat kaliteni arşa çıkaracak, evini (ve zihnini) pırıl pırıl yapacak 12 alışkanlık!

1. 2 dakika kuralını uygula.

Bu kural aslında bir verimlilik efsanesidir ama temizlikte tam bir hayat kurtarıcıdır. Olay çok basit: Eğer bir işi yapmak 2 dakikadan az sürüyorsa, sakın erteleme, direkt yap! Yemekten sonra o tabağı makineye koymak 30 saniye. Yere düşen bir kırıntıyı almak 5 saniye. Montunu askıya asmak 15 saniye. Bunları biriktirdiğinde hafta sonu karşına çıkan o devasa dağınıklık aslında bu küçük saniyelerin birleşimi.

2. Yatağını hemen topla.

Bak bu çok klişe gibi duruyor ama psikolojik etkisi devasa. Günün ilk görevini başarıyla tamamladığında, beynin 'tamam, düzen sağlandı' moduna giriyor. Akşam eve pestilin çıkmış halde, patronuna veya trafiğe söverek geldiğinde o dümdüz, mis gibi yatağı görmek sana 'burası benim güvenli ve düzenli alanım' hissi verir. Dağınık bir yatak, odanın geri kalanı saray gibi olsa bile orayı ahır gibi gösterir, net.

3. Mutfak tezgahını boşalt.

Mutfak tezgahı evin kalbidir ve maalesef mıknatıs gibidir; her türlü kağıdı, anahtarı, bozuk parayı ve ıvır zıvırı kendine çeker. Ama tezgah ne kadar boşsa, yemek yapmak o kadar keyifli, mutfak o kadar ferah olur. Tezgahın üzerindeki o 6 aydır kullanmadığın ekmek kızartma makinesini dolaba kaldır. Görsel gürültüyü azaltmak, zihnindeki gürültüyü azaltmaktır.

4. Lavaboyu her kullanımdan sonra kuru bırak.

Bunu bir kez alışkanlık haline getirdiğinde banyonun ve mutfağın havası değişecek. Su lekesi demek, kirli görüntü demektir. Dişini fırçaladıktan sonra veya bulaşığın bittiğinde bir mikrofiber bezle (veya kağıt havluyla) lavaboyu ve musluğu şöyle bir sil. O parıltı sana 'burası tertemiz' dedirtecek.

5. Her gün bir çekmece...

Bütün evi bir günde düzene sokmaya çalışmak, hüsranla sonuçlanan bir hayaldir. Bunun yerine kendine 'her gün sadece bir nokta' hedefi koy. Bugün sadece çorap çekmecesini düzenle, yarın sadece buzdolabının bir rafını sil, öbür gün sadece ilaç kutusunu ayıkla. 10-15 dakika ayırarak yapılan bu mikro temizlikler, bir ayın sonunda seni 'organize bir dahiye' dönüştürecek.

6. Girdi-çıktı dengesiyle eşya kalabalığını yönet.

Evin en büyük düşmanı gereksiz eşyadır. Kuralımız basit: Eve yeni bir şey giriyorsa (yeni bir tişört, yeni bir kupa, yeni bir dekoratif obje), eskilerden veya artık kullanmadığın bir tanesiyle vedalaşma vaktin gelmiş demektir. Eşya sayısı sabit kaldığında, dağınıklık ihtimali de azalır.

7. Bulaşık makinesini sabah kahvesi pişerken boşalt.

Sabah o kahvenin demlenmesini beklediğin o 5 dakika var ya, işte o altın değerinde. O sürede makineyi boşaltırsan, gün boyu çıkan her bulaşığı anında makineye gizleyebilirsin. Akşam işten geldiğinde lavabonun içinde sana bakan o kirli tabak kulesiyle karşılaşmamak için en etkili savunma hattı budur.

8. 15 dakikalık gece turu yap.

Yatmadan hemen önce, telefonundan 15 dakikalık bir geri sayım başlat. Bu sürede evin içinde hızlıca dön; koltuğun üzerindeki battaniyeyi katla, kumandaları yerine koy, ortalıktaki bardakları topla. Sabah uyandığında 'bu ev ne ara bu hale geldi?' şoku yaşamak yerine, mis gibi bir başlangıç yaparsın.

9. Çamaşır dağlarının oluşmasına izin verme.

Çamaşır makinesi çalıştırmak dünyanın en kolay işi ama o kuruyan çamaşırları katlayıp yerleştirmek resmen bir sabır testi. Kural şu: Çamaşırlar kuruduğu an (maksimum o akşam) onları oradan al ve yerlerine koy. O kurutmalığın üzerinde 3 gün bekleyen çamaşırlar hem evi kalabalık gösterir hem de o işim bitmedi hissiyle enerjini sömürür.

10. Dijital dünyanı da şöyle bir süpür.

Temizlik sadece süpürgeyle olmaz. Telefonundaki gereksiz 500 tane ekran görüntüsünü, masaüstündeki 'adsasda' isimli o meşhur dosyaları sil. Dijital dağınık kafa yorar, odaklanmanı engeller. Arada bir sil butonuna basmak lazım.

11. Pencereleri aç.

İstediğin kadar temizlik yap, evin havası ağırsa o ev kirli hissettirir. Her sabah, hava ne kadar soğuk olursa olsun, pencereleri karşılıklı aç ve o 'gece kokusunu' dışarı at. Temiz oksijen içeri dolduğunda hem modun yükselecek hem de evin o taze enerjisi seni diğer işler için motive edecek.

