Pilotların En Zor Sınavı! Dünyanın En Tehlikeli Havalimanında Hata Yapma Lüksü Yok
Everest yolculuğu romantik hayallerle başlıyor. Gerçekler ise daha ilk adımda sert yüzünü gösteriyor. Nepal’in dağ kasabası Lukla’da yer alan Tenzing-Hillary Havalimanı, yolculuğun en kritik noktası kabul ediliyor. Dağlarla çevrili konum, kısa pist ve ani hava değişimleri riski katlıyor. Pilotlar açısından hata payı neredeyse yok denecek seviyede. Yolcular içinse nefeslerin tutulduğu dakikalar anlamına geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pisti kısa, sonu uçurum olan havalimanı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava şartları saniyeler içinde her şeyi değiştirebiliyor
Buraya iniş yapabilmek için pilotlar özel eğitimden geçiyor
Madem bu kadar tehlikeli o zaman yolcular neden Lukla’yı tercih ediyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın