Pilotların En Zor Sınavı! Dünyanın En Tehlikeli Havalimanında Hata Yapma Lüksü Yok

Tenzing-Hillary Havalimanı’na iniş izni almak standart lisansla mümkün değil. Kaptanların Nepal’de en az bir yıl uçuş tecrübesi bulunması gerekiyor. Ayrıca yüzlerce kısa pist kalkış ve inişi şart koşuluyor. Son aşamada eğitmen eşliğinde Lukla’ya on sorunsuz uçuş tamamlanıyor.

Tüm önlemlere rağmen kazalar yaşandı. 2008 yılında iniş sırasında gerçekleşen kazada sekiz kişi hayatını kaybetti. 2019’da pistten çıkan uçak helikopterle çarpıştı, üç can kaybı yaşandı. Havalimanı, havacılık tarihinde riskli noktalar arasında anılmaya devam ediyor.