Dağların Ortasında Unutulan Yerleşim! Bu Avrupa Köyünde Yalnızca 1 Kişi Yaşıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 11:39

Portekiz’in iç kesimlerindeki dağlık hatta yer alan Talasnal, uzun süre sessiz kalan yerleşimler arasında anılıyor. Lousã Dağları’na yaslanan köy, geçmişte kalabalık ailelerle doluydu. Zamanla yaşanan göç dalgaları yaşamı neredeyse tamamen söndürdü. Günümüzde köyde posta kutusu bulunan tek isim kaldı. Sosyal medyada paylaşılan deneyimler Talasnal’ı yeniden görünür kıldı.

Talasnal, Lousã Dağları’nda yer alan tarihi şist köylerinden sayılıyor

Talasnal, Portekiz’in merkezindeki Lousã Dağları hattında konumlanıyor. Şist taş mimarisiyle inşa edilen evler, dar patikalar ve teraslı yerleşim düzeniyle tanınıyor. 1900’lerin başında okul, zeytin presleri ve çok sayıda hane aktif durumdaydı. Nüfus 120’nin üzerine çıkmıştı.

1950 ve 1960’larda hızlanan kırsal göç süreci köyü hızla boşalttı. Ulaşım zorluğu ve ekonomik imkanların sınırlı kalması nedeniyle aileler sahil kentlerine yöneldi. 1980’lere gelindiğinde Talasnal’da yalnızca iki yerleşik isim kalmıştı. Sonraki yıllarda sayı daha da düştü.

Köyde kalan tek yerleşik isim, Jorge

Köy yaşamını sürdüren tek sakinin adı Jorge. Kendisi, Talasnal’daki tek posta kutusunun sahibi olduğunu anlatıyor. Günlük hayat, köyün merkezinde yer alan küçük işletme etrafında şekilleniyor. Ziyaretçilerle temas çoğunlukla burada gerçekleşiyor.

Jorge, köyle tanışma hikayesini ailesi üzerinden aktarıyor. İzci grubuyla bölgeye gelen oğlunun anlattıkları sonrası Talasnal’ı ziyaret ettiğini söylüyor. Ziyaretin ardından köyle bağ kuruldu. Bugün geçimini, köye gelen yürüyüşçüler ve gezginler üzerinden sağlıyor. Yerel mutfağa ait chanfana gibi yemekler, ziyaretçilerin deneyimlediği tatlar arasında yer alıyor.

2000’lerde başlayan restorasyon süreci Talasnal’a yeniden hareket kazandırdı

2000’li yılların başında topluluk destekli restorasyon çalışmaları başlatıldı. Şist evlerin onarımı tamamlandı. Konukevleri ve küçük yeme içme noktaları faaliyete geçti. Günümüzde köy, doğa yürüyüşü rotaları üzerinde konaklama durağı olarak anılıyor.

Bölge, Lousã Belediyesi’nin turizm ağında önemli konumda bulunuyor. Serra hattı boyunca yürüyüş yolları, dağ bisikleti parkurları ve nehir plajları aktif durumda. Talasnal, 'Şist Köyleri' ağı içinde kültürel miras örnekleri arasında gösteriliyor. Köyde yer alan Bar o Curral ise ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

