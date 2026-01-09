Dağların Ortasında Unutulan Yerleşim! Bu Avrupa Köyünde Yalnızca 1 Kişi Yaşıyor

Talasnal, Portekiz’in merkezindeki Lousã Dağları hattında konumlanıyor. Şist taş mimarisiyle inşa edilen evler, dar patikalar ve teraslı yerleşim düzeniyle tanınıyor. 1900’lerin başında okul, zeytin presleri ve çok sayıda hane aktif durumdaydı. Nüfus 120’nin üzerine çıkmıştı.

1950 ve 1960’larda hızlanan kırsal göç süreci köyü hızla boşalttı. Ulaşım zorluğu ve ekonomik imkanların sınırlı kalması nedeniyle aileler sahil kentlerine yöneldi. 1980’lere gelindiğinde Talasnal’da yalnızca iki yerleşik isim kalmıştı. Sonraki yıllarda sayı daha da düştü.