Dağların Ortasında Unutulan Yerleşim! Bu Avrupa Köyünde Yalnızca 1 Kişi Yaşıyor
Portekiz’in iç kesimlerindeki dağlık hatta yer alan Talasnal, uzun süre sessiz kalan yerleşimler arasında anılıyor. Lousã Dağları’na yaslanan köy, geçmişte kalabalık ailelerle doluydu. Zamanla yaşanan göç dalgaları yaşamı neredeyse tamamen söndürdü. Günümüzde köyde posta kutusu bulunan tek isim kaldı. Sosyal medyada paylaşılan deneyimler Talasnal’ı yeniden görünür kıldı.
Talasnal, Lousã Dağları’nda yer alan tarihi şist köylerinden sayılıyor
Köyde kalan tek yerleşik isim, Jorge
2000’lerde başlayan restorasyon süreci Talasnal’a yeniden hareket kazandırdı
