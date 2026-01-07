onedio
Turist Akınını Durdurmak İçin Ağaçlarını Kesen Kasaba! Daha Fazla Geldiler

Turist Akınını Durdurmak İçin Ağaçlarını Kesen Kasaba! Daha Fazla Geldiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 16:41

Japonya’nın Hokkaido bölgesinde yer alan Biei, dalgalı tepeleri ve yamalı tarım alanlarıyla tanınıyor. Yaz aylarında çiçek tarlaları, kış döneminde mavi göletiyle ilgi çekiyor. Kasaba yönetimi geçen yıl aşırı turizmi frenlemek adına dikkat çeken adım attı. Fotoğraf tutkunlarının gözdesi huş ağaçları kesildi. Aradan geçen zaman, beklenen etkiyi göstermedi.

Kartpostallık manzaralar milyonları çekti

Kartpostallık manzaralar milyonları çekti

Nüfusu 9 bin 600 civarında olan Biei, son yıllarda turist akınıyla karşı karşıya kaldı. Kasaba, Japonya’da 'mavi su noktaları' arasında anılıyor. Özellikle kış döneminde Biei Shirogane Blue Pond, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıktı.

2024 mali yılında kasabayı ziyaret edenlerin sayısı 2,68 milyona ulaştı. Yabancı ziyaretçi oranındaki artış, dar yollar ve tarım alanları üzerinde ciddi baskı yarattı. Çiftçiler, fotoğraf çekmek isteyen grupların ekinlere girdiğini ve tarlaların zarar gördüğünü bildirdi.

Simge huş ağaçları neden kesildi?

Simge huş ağaçları neden kesildi?

Kasaba çevresinde yer alan huş ağaçları, yıllar içinde Instagram paylaşımlarının odağına dönüştü. Ağaçlar, Seven Stars Tree olarak bilinen noktaya oldukça yakındı. Ziyaretçiler, mükemmel kare uğruna tarım alanlarına yönelince gerilim tırmandı.

Yerel üreticiler, ağaçların gölge etkisi nedeniyle verimin düştüğünü savundu. Şikayetler üzerine belediye, ağaçların kaldırılmasına onay verdi. Karar sosyal medyada büyük tepki topladı. 'Rüzgara ve kara direnen ağaçların turizm yüzünden devrilmesi' şeklindeki yorumlar tartışmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Ağaçlar gitti, turist rotası değişti

Ağaçlar gitti, turist rotası değişti

Aradan geçen yaklaşık bir yıl, ziyaretçi davranışında kayda değer değişim getirmedi. Japan Today’in aktardığına göre, Aralık ayında otobüslerle gelen gruplar kesilmiş kütüklere ilgi göstermedi. Ziyaretçiler doğrudan Seven Stars Tree çevresine yöneldi. Fotoğraf molası kısa sürdü, ardından alan terk edildi.

Aynı dönem içinde kasabanın başka bölümünde yer alan Noel Ağacı noktası da önceki yıllardaki kalabalığı korudu. Güvenlik görevlileri düdüklerle trafiği düzenlemeye çalıştı. 

Biei Turizm Birliği, servis seferleri başlattı ve personel sayısını artırdı. Genel Sekreter Yardımcısı Takeo Izumi, araç ve tur otobüsü trafiğine sınırlama gelmeden kalıcı çözümün zor olduğunu vurguladı.

