Turist Akınını Durdurmak İçin Ağaçlarını Kesen Kasaba! Daha Fazla Geldiler
Japonya’nın Hokkaido bölgesinde yer alan Biei, dalgalı tepeleri ve yamalı tarım alanlarıyla tanınıyor. Yaz aylarında çiçek tarlaları, kış döneminde mavi göletiyle ilgi çekiyor. Kasaba yönetimi geçen yıl aşırı turizmi frenlemek adına dikkat çeken adım attı. Fotoğraf tutkunlarının gözdesi huş ağaçları kesildi. Aradan geçen zaman, beklenen etkiyi göstermedi.
Kartpostallık manzaralar milyonları çekti
Simge huş ağaçları neden kesildi?
Ağaçlar gitti, turist rotası değişti
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
