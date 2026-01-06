onedio
Dünyanın En Güzel Havalimanı Belli Oldu! Zirveye Sürpriz İsim Yerleşti

06.01.2026 - 15:18

2025 yılına ait dünyanın en güzel havalimanları listesi netleşti. Mimari kalite, çevresel hassasiyet ve yerel kültür uyumu esas alınarak yapılan değerlendirme sonuçları açıklandı. Uzun süredir zirveyle özdeşleşen Singapur listede yer alsa da ilk sıraya çıkamadı.

2025’in zirvesinde Çin yer aldı

2025’in en güzel havalimanı ünvanı, Prix Versailles tarafından Yantai Penglai Uluslararası Havalimanı Terminal 2’ye verildi. Çin’in Shandong eyaletinde yer alan Yantai kenti, yeni terminal sayesinde mimarlık gündeminin merkezine taşındı. 2024’te hizmete açılan yapı, doğal çevreyle kurduğu güçlü bağ sayesinde öne çıktı.

Terminal çatısında Kunyu Dağları’ndan ilham alan akışkan formlar tercih edildi. Dalga biçimli tavanlar, kıyı coğrafyasını yansıtan geniş ışıklıklarla desteklendi. Ferah iç avlular, doğal ışığı merkeze alan planlama anlayışıyla şekillendi ve yolcu deneyimini belirgin şekilde dönüştürdü.

Yaklaşık 167 bin metrekarelik alana yayılan terminal, esnek kapı yerleşimleri ve entegre raylı sistem bağlantılarıyla akıcı bir dolaşım sağladı.

Listede ikinci sıraya Marsilya Provence Havalimanı Terminal 1 yerleşti

Listede ikinci sıraya Marsilya Provence Havalimanı Terminal 1 yerleşti. Yirmi iki metre yüksekliğe ulaşan merkezi salon, geniş cam yüzeyler ve alüminyum çerçeveli ışıklıklarla tasarlandı. Doğal havalandırma sağlayan mimari yapı, gün ışığını iç mekâna yoğun biçimde taşıdı. İnşaat sürecinde kullanılan çeliğin yaklaşık yüzde yetmişi geri dönüştürülmüş malzemelerden seçildi.

Üçüncü sırada Roland Garros Havalimanı Varış Terminali yer aldı. Réunion Adası’nda konumlanan yapı, 13 bin metrekarelik biyoklimatik genişleme alanıyla tanındı.

2025’in en güzel havalimanları👇🏻

  • Yantai Penglai Uluslararası Havalimanı - Terminal 2

  • Marsilya Provence Havalimanı - Terminal 1

  • Roland Garros Havalimanı - Varış Terminali

  • Kansai Uluslararası Havalimanı - Terminal 1

  • Portland Uluslararası Havalimanı - Ana Terminal

  • San Francisco Uluslararası Havalimanı - Terminal 1

