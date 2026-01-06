Dünyanın En Güzel Havalimanı Belli Oldu! Zirveye Sürpriz İsim Yerleşti

2025 yılına ait dünyanın en güzel havalimanları listesi netleşti. Mimari kalite, çevresel hassasiyet ve yerel kültür uyumu esas alınarak yapılan değerlendirme sonuçları açıklandı. Uzun süredir zirveyle özdeşleşen Singapur listede yer alsa da ilk sıraya çıkamadı.

Kaynak