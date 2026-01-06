Tüm Dünya Hayran Kaldı! THY Ekonomi Sınıfı Yemeği Sosyal Medyada Övgü Topladı

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.

Tüm içerikleri