Tüm Dünya Hayran Kaldı! THY Ekonomi Sınıfı Yemeği Sosyal Medyada Övgü Topladı
Farklı hava yolu şirketlerinden aldıkları yemekleri paylaşan kullanıcılar, kısa sürede istemeden de olsa akım yarattı.
İşte THY'nin yanıtı 👇🏻
"Türkler yemek konusunda İtalyanlardan daha iyi. İstanbul’dan yeni döndüm, yemekler gerçekten efsane!"
👇🏻
"THY ekonomi sınıfı yemeği mi? Evet, işi fazlasıyla iyi anlamışlar! Şimdiye kadarki en iyi uçuş deneyimlerimden biri."
"Biri ‘bana gayet iyi görünüyor’ demiş... Açık açık söyle ya! Ekonomi bileti için aşırı iyi, her yerde böyle bir şey görmüyorsun zaten"
👇🏻
Herkes Türk Hava Yolları’nın ekonomi sınıfının en iyilerden biri olduğunu söylüyor... Denemek için sabırsızlanıyorum.
"Türk yemekleri gerçekten bambaşka bir seviyede."
"Bu uçak yemeği değil. Tüm hafta yediklerimden daha iyi bir akşam yemeği. Sırf yemek için uçuş ayarlasam olur mu?"
