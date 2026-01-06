onedio
Tüm Dünya Hayran Kaldı! THY Ekonomi Sınıfı Yemeği Sosyal Medyada Övgü Topladı

Tüm Dünya Hayran Kaldı! THY Ekonomi Sınıfı Yemeği Sosyal Medyada Övgü Topladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 13:14

THY ekonomi sınıfında sunulan yemek, X’te paylaşılan tek kareyle kısa sürede dikkat çekti. Paylaşım, farklı ülkelerden kullanıcılar tarafından da konuşulmaya başladı. Yemek kalitesi ve içerik detayları övgü aldı. THY'den paylaşıma yanıt gecikmedi!

İşte THY'yi övgülere boğan o paylaşım...

Farklı hava yolu şirketlerinden aldıkları yemekleri paylaşan kullanıcılar, kısa sürede istemeden de olsa akım yarattı.

THY ekonomi sınıfı yemeğini paylaşan bir kullanıcıya da dünya çapından övgüler peş peşe geldi, şirketten paylaşıma yanıt gecikmedi!

İşte THY'nin yanıtı 👇🏻

'Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, misafirlerimizi gökyüzünde özenle hazırlanan lezzetlerle ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ödüllü Business Class ve Ekonomi Class ikramlarımızla Türk Hava Yolları deneyimini yaşamaya davet ediyoruz.'

"Türkler yemek konusunda İtalyanlardan daha iyi. İstanbul’dan yeni döndüm, yemekler gerçekten efsane!"

"THY ekonomi sınıfı yemeği mi? Evet, işi fazlasıyla iyi anlamışlar! Şimdiye kadarki en iyi uçuş deneyimlerimden biri."

"Biri ‘bana gayet iyi görünüyor’ demiş... Açık açık söyle ya! Ekonomi bileti için aşırı iyi, her yerde böyle bir şey görmüyorsun zaten"

Herkes Türk Hava Yolları’nın ekonomi sınıfının en iyilerden biri olduğunu söylüyor... Denemek için sabırsızlanıyorum.

"Türk yemekleri gerçekten bambaşka bir seviyede."

"Bu uçak yemeği değil. Tüm hafta yediklerimden daha iyi bir akşam yemeği. Sırf yemek için uçuş ayarlasam olur mu?"

Yorum Yazın