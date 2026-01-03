onedio
Avrupalı Erkek İsyan Etti: "Türk Geleneği" Diyerek 10 Altın Bilezik İstenmesi Tepki Çekti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.01.2026 - 12:57

Reddit’te paylaşılan evlilik hikayesi kısa sürede gündem oldu. Avrupalı erkek, Türk kız arkadaşıyla evlenmek istediğini anlattı. Karşısına çıkan altın bilezik geleneği ise büyük tartışma yarattı. Maddi yükten söz eden paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı.

Tepkilere bakalım...

Kaynak

Sosyal medyada çok konuşulan paylaşım şöyle 👇🏻

Sosyal medyada çok konuşulan paylaşım şöyle 👇🏻

'Birkaç yıldır bir Türk kızla birlikteyim ve son zamanlarda evlilik konusunu giderek daha fazla konuşmaya başladık. Onu çok seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum. Bana Türklerde şöyle bir gelenek olduğunu söyledi: Erkek, kadına yaklaşık 5 ila 10 tane, her biri ortalama 20 gram olan altın bilezik takıyormuş. Bu da toplamda yaklaşık 10 bin ile 25 bin euro arasında bir değere denk geliyor.

Bunun bir gelenek olarak hediye edilmesini anlayabiliyorum ama neden bu kadar fazla olduğunu anlamıyorum. İkimiz de çalışıyoruz. Ailemden bu konuda bana maddi olarak yardımcı olabilecek kimse yok. 10 bin euroyu biriktirmem 14 ayımı alacak. Yani 14 ay boyunca çalıştığım her saniye onun için mi olacak? Bu nasıl insani?

Lütfen bu durumu anlamama yardımcı olun. Tüm bunlar yüzünden kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi adeta bir ATM gibi hissediyorum.'

Kimileri Avrupalı erkeğe hak verirken...

Kimileri Avrupalı erkeğe hak verirken...
Kimileri de paylaşımın sahte olduğunu savundu.

Kimileri de paylaşımın sahte olduğunu savundu.
İşi goygoya vuranlar da olmadı değil tabii.

İşi goygoya vuranlar da olmadı değil tabii.
