Avrupalı Erkek İsyan Etti: "Türk Geleneği" Diyerek 10 Altın Bilezik İstenmesi Tepki Çekti

'Birkaç yıldır bir Türk kızla birlikteyim ve son zamanlarda evlilik konusunu giderek daha fazla konuşmaya başladık. Onu çok seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum. Bana Türklerde şöyle bir gelenek olduğunu söyledi: Erkek, kadına yaklaşık 5 ila 10 tane, her biri ortalama 20 gram olan altın bilezik takıyormuş. Bu da toplamda yaklaşık 10 bin ile 25 bin euro arasında bir değere denk geliyor.

Bunun bir gelenek olarak hediye edilmesini anlayabiliyorum ama neden bu kadar fazla olduğunu anlamıyorum. İkimiz de çalışıyoruz. Ailemden bu konuda bana maddi olarak yardımcı olabilecek kimse yok. 10 bin euroyu biriktirmem 14 ayımı alacak. Yani 14 ay boyunca çalıştığım her saniye onun için mi olacak? Bu nasıl insani?

Lütfen bu durumu anlamama yardımcı olun. Tüm bunlar yüzünden kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi adeta bir ATM gibi hissediyorum.'