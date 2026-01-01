onedio
82 Yıl Önce Bir Gecede Apar Topar Boşaltılan Hayalet Köy: Yılda Sadece 12 Gün Açık

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 19:29

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yer alan Imber Köyü, sıradan yerleşim alanı olarak anılmıyor. 1943 yılında alınan tek kararla tamamen boşaltıldı. Köy sakinlerine savaş sonrası geri dönüş sözü verildi. O söz hiçbir zaman tutulmadı. Aradan geçen 82 yıla rağmen Imber hala kapalı tutuluyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

"Savaş bitince döneceksiniz" denilerek 150 kişi evlerinden çıkarıldı

İkinci Dünya Savaşı’nın en kritik döneminde, Normandiya Çıkarması hazırlıkları kapsamında Imber Köyü askeri eğitim sahasına dönüştürülmek istendi. Köyde yaşayan yaklaşık 150 kişiye yalnızca 47 gün süre tanındı. Evler, tarlalar ve günlük hayat geride bırakıldı. Yetkililer, savaş sona erdiğinde herkesin geri dönebileceğini söyledi.

Savaş sona erdiğinde ise kapılar hiç açılmadı. Köy, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın kontrolüne geçti ve askeri tatbikat alanı olarak kullanılmaya devam etti. Zaman ilerledikçe evler bakımsız kaldı, çatıları çöktü, duvarlar dağıldı. Geri dönüş umudu yerini sessizliğe bıraktı.

Köy yılın 353 günü kapalı, giriş izni yalnızca 12 günle sınırlı

Günümüzde Imber, hala Savunma Bakanlığı kontrolünde bulunuyor. Sivil girişler yalnızca yılda 12 günle sınırlandırılıyor. Açık günler genellikle Paskalya dönemi, yaz aylarında tek gün ve Noel öncesinde düzenlenen etkinliklerle sınırlı kalıyor. Belirlenen tarihler dışında bölgeye girmek kesin olarak yasak.

Ziyaret sırasında yalnızca işaretlenen yollar kullanılabiliyor. Uyarı levhaları, tel örgüler ve askeri kalıntılar köyün hala aktif saha olarak görüldüğünü hatırlatıyor. Ayakta kalmayı başaran ender yapılar arasında, koruma altındaki St Giles Kilisesi ve eski köy meyhanesi bulunuyor. 

Ziyaret günlerinde kilise kapıları açılıyor, bağışlar bakım çalışmalarına aktarılıyor.

İnsanlar gitti, doğa kaldı; köy zamanın dışında sıkıştı

İnsan yerleşiminin olmaması, Imber çevresini İngiltere’nin en bozulmamış doğal alanlarından biri haline getirdi. Tarım yapılmayan geniş araziler, yaban hayatı açısından zengin ekosistem yarattı. Tilkiler, baykuşlar, porsuklar ve çok sayıda kuş türü bölgeye yerleşti. Sessizlik, köyün en baskın unsuru haline geldi.

Köyün gönüllü bekçiliğini üstlenen Neil Skelton, Imber’in terk edilmiş görünümüne rağmen yoğun ilgi gördüğünü söylüyor. Açık günlerde binlerce ziyaretçi kiliseyi gezmek için geliyor. 

Eski sakinler ve aileleri ise köy mezarlığına defnedilme hakkını hala koruyor. Imber’e kalıcı dönüş mümkün olmadı; köy toprağına dönmenin tek yolu mezarlık üzerinden gerçekleşiyor.

