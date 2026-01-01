82 Yıl Önce Bir Gecede Apar Topar Boşaltılan Hayalet Köy: Yılda Sadece 12 Gün Açık
İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yer alan Imber Köyü, sıradan yerleşim alanı olarak anılmıyor. 1943 yılında alınan tek kararla tamamen boşaltıldı. Köy sakinlerine savaş sonrası geri dönüş sözü verildi. O söz hiçbir zaman tutulmadı. Aradan geçen 82 yıla rağmen Imber hala kapalı tutuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Savaş bitince döneceksiniz" denilerek 150 kişi evlerinden çıkarıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köy yılın 353 günü kapalı, giriş izni yalnızca 12 günle sınırlı
İnsanlar gitti, doğa kaldı; köy zamanın dışında sıkıştı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın