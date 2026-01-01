82 Yıl Önce Bir Gecede Apar Topar Boşaltılan Hayalet Köy: Yılda Sadece 12 Gün Açık

İkinci Dünya Savaşı’nın en kritik döneminde, Normandiya Çıkarması hazırlıkları kapsamında Imber Köyü askeri eğitim sahasına dönüştürülmek istendi. Köyde yaşayan yaklaşık 150 kişiye yalnızca 47 gün süre tanındı. Evler, tarlalar ve günlük hayat geride bırakıldı. Yetkililer, savaş sona erdiğinde herkesin geri dönebileceğini söyledi.

Savaş sona erdiğinde ise kapılar hiç açılmadı. Köy, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın kontrolüne geçti ve askeri tatbikat alanı olarak kullanılmaya devam etti. Zaman ilerledikçe evler bakımsız kaldı, çatıları çöktü, duvarlar dağıldı. Geri dönüş umudu yerini sessizliğe bıraktı.