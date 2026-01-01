onedio
Kahve Telvesini Çöpe Atanlar Bunu Bilmiyor: Klozette Tek Kaşık Yeterli

Kahve Telvesini Çöpe Atanlar Bunu Bilmiyor: Klozette Tek Kaşık Yeterli

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 13:37

Kahve telvesi uzun yıllar boyunca mutfak atığı olarak görüldü. Günlük yaşamda sunduğu faydalar ise çoğu zaman göz ardı edildi. Son dönemde kahve telvesinin banyoda da kullanıldığı dikkat çekiyor. Özellikle klozet temizliğinde tercih edilen yöntem yaygınlaşıyor. Basit görünen uygulama, pratik sonuçlar sunuyor.

Kahve telvesi klozette etkili oluyor

Kahve telvesinin ince ve tanecikli yapısı, hafif bir ovma etkisi yaratıyor. Klozete eklenen az miktardaki telve, fırça yardımıyla yüzeye yayıldığında hafif kirlerin giderilmesine yardımcı oluyor. Sert kimyasallar içermemesi sayesinde porselen yüzey zarar görmüyor.

Aynı zamanda telve, koku tutma özelliğiyle biliniyor. Klozet giderinde oluşan istenmeyen kokular telve sayesinde baskılanabiliyor. Özellikle uzun süre kullanılmayan tuvaletlerde, suda bekleyen kötü kokuların azalmasına katkı sağlıyor.

Uzun süreli evden ayrılmadan önce uygulanan pratik yöntem olarak biliniyor

Tatile çıkmadan önce kahve telvesi klozete eklenip sifon çekilmeden bırakılabiliyor. Telvenin suda kalması, hareketsiz suyun neden olduğu kokuların yayılmasını engelliyor.

Yöntem, kimyasal ürün kullanmadan koku oluşumunu kontrol altına almak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Misafir tuvaletleri, yazlık evler ve nadiren kullanılan alanlarda da aynı uygulama yaygın şekilde kullanılıyor.

Kahve telvesi yalnızca banyoda değil, mutfakta da işlev görüyor

Soğan veya sarımsak doğrama sonrası elde kalan yoğun kokular, telve yardımıyla azaltılabiliyor. Kesme tahtaları ve mutfak yüzeyleri de aynı yöntemle temizlenebiliyor.

Telve, doğal bir ovma maddesi olarak yanmış tencere, yağlı tava ve mangal ızgaralarında kullanılıyor. Bahçede ise potasyum, fosfor ve azot içeriği sayesinde sebzeler için doğal gübre görevi görüyor. Aynı zamanda karınca, salyangoz ve benzeri canlıları uzak tutmak amacıyla da toprağa serpilebiliyor.

