Kahve Telvesini Çöpe Atanlar Bunu Bilmiyor: Klozette Tek Kaşık Yeterli

Soğan veya sarımsak doğrama sonrası elde kalan yoğun kokular, telve yardımıyla azaltılabiliyor. Kesme tahtaları ve mutfak yüzeyleri de aynı yöntemle temizlenebiliyor.

Telve, doğal bir ovma maddesi olarak yanmış tencere, yağlı tava ve mangal ızgaralarında kullanılıyor. Bahçede ise potasyum, fosfor ve azot içeriği sayesinde sebzeler için doğal gübre görevi görüyor. Aynı zamanda karınca, salyangoz ve benzeri canlıları uzak tutmak amacıyla da toprağa serpilebiliyor.