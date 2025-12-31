Genişliği Yalnızca 30 Metre! Dünyanın En Dar Şehri Ünvanını Elinde Tutuyor

Yanjin County, Wumeng Dağları arasında yer alan dar vadide konumlanıyor. Şehrin ortasından geçen Guan Nehri, yerleşimi doğu ve batı olarak iki şerit halinde ayırıyor. Nehir kenarına paralel uzanan yollar ve yapılar, dağ yamaçlarına tutunmuş şekilde inşa edilmiş durumda. Karşılıklı konumlanan binalar arasındaki mesafe, bazı sokaklarda neredeyse el uzatılacak kadar kısa görünüyor.

Yaklaşık 300 bini aşan nüfus, sınırlı alana rağmen yoğun biçimde yaşamını sürdürüyor. Yerel halk, dışarıdan bakıldığında sıkışık görünen kent düzenine rağmen yaşam alanlarının işlevsel olduğunu aktarıyor. Kent planı, yatay genişleme imkânı sunmadığı için yüksek katlı yapılarla şekillenmiş durumda.