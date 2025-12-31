Genişliği Yalnızca 30 Metre! Dünyanın En Dar Şehri Ünvanını Elinde Tutuyor
Çin’in güneybatısında, Yunnan eyaletine bağlı Yanjin County, iki dağ arasına sıkışmış sıra dışı yerleşim yapısıyla dikkat çekiyor. Guan Nehri boyunca uzanan şehir, dik yamaçlara yaslanan binalarla adeta dikey yönde büyümüş durumda. En dar noktasında genişlik 30 metreye kadar düşüyor. En geniş kesim ise yaklaşık 300 metreyle sınırlı kalıyor.
İki dağ, tek vadi, neredeyse nefes almayan kent dokusu
Yanjin’de nehir kenarındaki konutların büyük kısmı ayaklar üzerinde yükseliyor
Yanjin, tarih boyunca Sichuan ile Yunnan arasındaki geçiş noktalarından biri olarak biliniyor
