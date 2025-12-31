onedio
Genişliği Yalnızca 30 Metre! Dünyanın En Dar Şehri Ünvanını Elinde Tutuyor

Genişliği Yalnızca 30 Metre! Dünyanın En Dar Şehri Ünvanını Elinde Tutuyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 15:53

Çin’in güneybatısında, Yunnan eyaletine bağlı Yanjin County, iki dağ arasına sıkışmış sıra dışı yerleşim yapısıyla dikkat çekiyor. Guan Nehri boyunca uzanan şehir, dik yamaçlara yaslanan binalarla adeta dikey yönde büyümüş durumda. En dar noktasında genişlik 30 metreye kadar düşüyor. En geniş kesim ise yaklaşık 300 metreyle sınırlı kalıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İki dağ, tek vadi, neredeyse nefes almayan kent dokusu

İki dağ, tek vadi, neredeyse nefes almayan kent dokusu

Yanjin County, Wumeng Dağları arasında yer alan dar vadide konumlanıyor. Şehrin ortasından geçen Guan Nehri, yerleşimi doğu ve batı olarak iki şerit halinde ayırıyor. Nehir kenarına paralel uzanan yollar ve yapılar, dağ yamaçlarına tutunmuş şekilde inşa edilmiş durumda. Karşılıklı konumlanan binalar arasındaki mesafe, bazı sokaklarda neredeyse el uzatılacak kadar kısa görünüyor.

Yaklaşık 300 bini aşan nüfus, sınırlı alana rağmen yoğun biçimde yaşamını sürdürüyor. Yerel halk, dışarıdan bakıldığında sıkışık görünen kent düzenine rağmen yaşam alanlarının işlevsel olduğunu aktarıyor. Kent planı, yatay genişleme imkânı sunmadığı için yüksek katlı yapılarla şekillenmiş durumda.

Yanjin'de nehir kenarındaki konutların büyük kısmı ayaklar üzerinde yükseliyor

Yanjin’de nehir kenarındaki konutların büyük kısmı ayaklar üzerinde yükseliyor

Sel riskine karşı tercih edilen yapı tarzı, alan tasarrufu sağlıyor. Fenghuang gibi bölgelerde görülen ahşap örneklerden farklı olarak, Yanjin’deki ayaklı evler betonarme malzemeyle inşa edilmiş durumda.

Şehirden geçen Neikun Demiryolu, yerleşimin altından yaklaşık 1.800 metre boyunca tünelle ilerliyor. Yanjin No. 1 Tüneli adı verilen hat, kent içindeki ulaşımı kolaylaştıran nadir altyapı unsurlarından sayılıyor. 

Yavaş ilerleyen yeşil trenler, uçurum kenarındaki Yanjin North İstasyonu’nda durarak yolcularını indiriyor. Hat üzerindeki tren seferleri, otobüs ücretlerine yakın fiyatlarla bölge halkına hizmet veriyor.

Yanjin, tarih boyunca Sichuan ile Yunnan arasındaki geçiş noktalarından biri olarak biliniyor

Yanjin, tarih boyunca Sichuan ile Yunnan arasındaki geçiş noktalarından biri olarak biliniyor

Antik Güney İpek Yolu üzerinde yer alan bölge, geçmişte 'Sichuan-Yunnan Kapısı' adıyla anılmıştı. Qin Hanedanı döneminde inşa edilen Wuchi Yolu, merkezi Çin ile Yunnan arasındaki en eski resmi güzergâhlardan sayılıyor. Günümüze ulaşan yaklaşık 300 metrelik bölüm, tarihsel önemini koruyor.

Bölgede Han Hanedanlığı mezarları, Bo halkına ait uçurum tabutları ve Dousha Geçidi gibi birçok arkeolojik kalıntı bulunuyor. Zorlu topoğrafya, yaz aylarında sel ve heyelan riskini artırıyor. Riskleri azaltmak ve nüfus baskısını hafifletmek amacıyla, 2015 yılında Guan Nehri’nin batı yakasında Shuitian Yeni Yerleşim Alanı kuruldu.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
