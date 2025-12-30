Kumların Altında Yüzyıllarca Saklı Kalmıştı: 900 Kilometrelik Antik Yol Ortaya Çıktı

Uzmanlar, alanın aktarma ve dinlenme istasyonu olarak kullanıldığını değerlendiriyor. Kazılarda ele geçirilen seramik parçaları, hattın yalnızca Qin Hanedanlığı döneminde değil, sonraki Han Hanedanlığı sürecinde de aktif kaldığını ortaya koyuyor.

Kazıyı yürüten ekipler, keşfin geçen yıl başlatılan yüzey taramaları sonucunda mümkün olduğunu açıkladı. Mu Us Çölü’nün yıllar içinde çekilmesi ve yeniden yeşillendirme çalışmaları, izlerin uydu görüntülerinde fark edilmesini sağladı. Arazi çalışmalarıyla doğrulanan dokuz paralel hendek hattı, yolun neredeyse kusursuz doğrusal ilerlediğini gösterdi.

Çin Kültürel Miras kaynaklarına göre Qin Düz Yolu, savunma amaçlı projeler arasında Çin Seddi sonrasında gelen en büyük mühendislik hamlesi kabul ediliyor.