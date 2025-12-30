onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kumların Altında Yüzyıllarca Saklı Kalmıştı: 900 Kilometrelik Antik Yol Ortaya Çıktı

Kumların Altında Yüzyıllarca Saklı Kalmıştı: 900 Kilometrelik Antik Yol Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 15:14

Çin arkeolojisinden gelen son haberler, tarih kitaplarını yeniden düşündürdü. Kuzeybatı Çin’de yürütülen araştırmalar sırasında, yüzyıllardır kumların altında kalan devasa antik yol keşfedildi. Qin Hanedanlığı döneminde inşa edilen yol, imparatorluğun askeri ve lojistik gücünü ayakta tutan en önemli hatlardan sayılıyor. Yaklaşık 2.200 yıllık geçmişe sahip ağın önemli bölümü ilk kez net şekilde belgelenmiş oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfedilen yol, Çin’in ilk imparatorluk dönemine ait

Keşfedilen yol, Çin’in ilk imparatorluk dönemine ait

Ortaya çıkarılan güzergah, Çin’i siyasi olarak birleştiren Qin Shi Huang döneminde inşa edilen Qin Düz Yolu’nun parçası olarak tanımlanıyor. Tarihi kayıtlara göre inşaat süreci MÖ 212 yılında başladı ve yalnızca beş yıl içinde tamamlandı. Yol, Qin Hanedanlığı başkenti Xianyang’dan başlayarak günümüzde İç Moğolistan sınırları içinde kalan Jiuyuan’a kadar uzanıyordu.

Amaç, kuzeydeki Xiongnu topluluklarına karşı orduların hızlı şekilde sevk edilmesini sağlamaktı. Antik metinlerde, dağların düzlendiği ve vadilerin doldurulduğu anlatılıyor.

Kazı alanında yapılan ölçümler, yol genişliğinin ortalama 40 metreye ulaştığını ortaya koydu

Kazı alanında yapılan ölçümler, yol genişliğinin ortalama 40 metreye ulaştığını ortaya koydu

Bazı kesimlerde genişlik 60 metreye kadar çıkıyor. Günümüz ölçütleriyle değerlendirildiğinde, dört şeritli otoyol ölçeğine oldukça yakın değerler söz konusu. Sıkıştırılmış yol tabanı, güçlendirilmiş yamaçlar ve bilinçli şekilde doldurulmuş vadiler, dönemin mühendislik bilgisinin ne kadar ileri seviyede olduğunu gösteriyor.

Yüzeyde tespit edilen çok katmanlı aşınma izleri, hattın uzun yıllar boyunca yoğun şekilde kullanıldığını düşündürüyor. Dağ geçitleriyle yol arasındaki mesafenin çoğunlukla 50 ila 90 metre aralığında tutulması, güzergâh planlamasının rastlantısal olmadığını kanıtlıyor.

Araştırmalar sırasında ana yol hattına yakın konumda küçük ölçekli yerleşim kalıntıları bulundu

Araştırmalar sırasında ana yol hattına yakın konumda küçük ölçekli yerleşim kalıntıları bulundu

Uzmanlar, alanın aktarma ve dinlenme istasyonu olarak kullanıldığını değerlendiriyor. Kazılarda ele geçirilen seramik parçaları, hattın yalnızca Qin Hanedanlığı döneminde değil, sonraki Han Hanedanlığı sürecinde de aktif kaldığını ortaya koyuyor.

Kazıyı yürüten ekipler, keşfin geçen yıl başlatılan yüzey taramaları sonucunda mümkün olduğunu açıkladı. Mu Us Çölü’nün yıllar içinde çekilmesi ve yeniden yeşillendirme çalışmaları, izlerin uydu görüntülerinde fark edilmesini sağladı. Arazi çalışmalarıyla doğrulanan dokuz paralel hendek hattı, yolun neredeyse kusursuz doğrusal ilerlediğini gösterdi.

Çin Kültürel Miras kaynaklarına göre Qin Düz Yolu, savunma amaçlı projeler arasında Çin Seddi sonrasında gelen en büyük mühendislik hamlesi kabul ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın