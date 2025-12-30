Kumların Altında Yüzyıllarca Saklı Kalmıştı: 900 Kilometrelik Antik Yol Ortaya Çıktı
Çin arkeolojisinden gelen son haberler, tarih kitaplarını yeniden düşündürdü. Kuzeybatı Çin’de yürütülen araştırmalar sırasında, yüzyıllardır kumların altında kalan devasa antik yol keşfedildi. Qin Hanedanlığı döneminde inşa edilen yol, imparatorluğun askeri ve lojistik gücünü ayakta tutan en önemli hatlardan sayılıyor. Yaklaşık 2.200 yıllık geçmişe sahip ağın önemli bölümü ilk kez net şekilde belgelenmiş oldu.
Keşfedilen yol, Çin’in ilk imparatorluk dönemine ait
Kazı alanında yapılan ölçümler, yol genişliğinin ortalama 40 metreye ulaştığını ortaya koydu
Araştırmalar sırasında ana yol hattına yakın konumda küçük ölçekli yerleşim kalıntıları bulundu
