Yorgan Kavgası Artık Bitti! Gündem Olan Bu Yöntem Uyku Kalitesini Artırıyor
Aynı yatak, tek yorgan ve bitmeyen sıcaklık tartışmaları. Gece terleyen tarafla üşüyen taraf arasında sessiz bir mücadele yaşanıyor. Uykular bölünüyor, sabahlar gergin başlıyor. Çiftlerin büyük kısmı yıllardır aynı problemi yaşıyor. Son dönemde ise Kuzey Avrupa’dan gelen alışkanlık yeniden gündemde. Sosyal medyada hızla yayılan yöntem, basitliğiyle dikkat çekiyor. İddiaya göre uyku kalitesi kısa sürede değişiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İskandinav uyku yöntemi, çiftlerin aynı yatakta uyurken ayrı yorgan ya da battaniye kullanmasını temel alıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsan vücudu uyku sırasında iç sıcaklığı düşürüyor. Ancak ritim herkes için aynı ilerlemiyor
Uyku sorunları yalnızca sıcaklık kaynaklı yaşanmıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın