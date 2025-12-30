Bilime Göre Kedinizle Nasıl İletişim Kurmalısınız?

Çalışmanın ikinci aşamasında kedilerle daha önce hiç karşılaşmamış kişiler deneye dahil edildi. Aynı yüz ifadesi tekrarlandıktan sonra el uzatıldı. Tepki yalnızca göz kırpmayla sınırlı kalmadı. Kediler, yabancılara doğru yaklaşma eğilimi gösterdi.

Kedi davranışları açısından bu tepki önemli kabul ediliyor. Yaklaşma davranışı, güvenin en net göstergelerinden sayılıyor. Araştırmacılar, bu yöntemin barınaklar ve veteriner klinikleri gibi stresli ortamlarda da olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.