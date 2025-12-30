Bilime Göre Kedinizle Nasıl İletişim Kurmalısınız?
Kediyle yaşamak, duygusal belirsizliği kabullenmek anlamına geliyor. Mama veriliyor, kum temizleniyor, ev onların tercihlerine göre şekilleniyor. Karşılığında ise çoğu zaman mesafeli bakışlar alınıyor. Uzun yıllar boyunca bu tavır ilgisizlik sanıldı. Bilim insanları, asıl meselenin iletişim farkı olduğunu söylüyor.
Peki kedinizle nasıl iletişim kurarsınız? Bakalım...
Yavaş göz kırpma, kedilerin güven dilinde önemli yer tutuyor
Tanımadıkları insanlara karşı bile daha fazla yaklaşım gösteriyorlar
Kediler yoğun ilgiye değil, sakin etkileşime karşılık veriyor
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
