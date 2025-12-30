onedio
Bilime Göre Kedinizle Nasıl İletişim Kurmalısınız?

Gökçe Cici
30.12.2025 - 12:46

Kediyle yaşamak, duygusal belirsizliği kabullenmek anlamına geliyor. Mama veriliyor, kum temizleniyor, ev onların tercihlerine göre şekilleniyor. Karşılığında ise çoğu zaman mesafeli bakışlar alınıyor. Uzun yıllar boyunca bu tavır ilgisizlik sanıldı. Bilim insanları, asıl meselenin iletişim farkı olduğunu söylüyor.

Peki kedinizle nasıl iletişim kurarsınız? Bakalım...

Kaynak

Yavaş göz kırpma, kedilerin güven dilinde önemli yer tutuyor

2020 yılında yayımlanan çalışmada kedi sahiplerinden evcil hayvanlarıyla kısa mesafede oturmaları istendi. Kedi bakışları yakalandığında yavaş göz kırpma hareketi tekrarlandı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Kediler, karşılık olarak aynı hareketi anlamlı şekilde daha sık yaptı.

Araştırmacılar, göz kırpmanın kediler açısından rahatlık ve tehdit algısının yokluğu anlamına geldiğini vurguladı. Uzun ve sabit bakışlar baskı hissi yaratırken, yumuşak bakışlar güven sinyali olarak algılanıyor. İnsan yüzündeki bu değişiklik, kediler tarafından kolaylıkla ayırt ediliyor.

Tanımadıkları insanlara karşı bile daha fazla yaklaşım gösteriyorlar

Çalışmanın ikinci aşamasında kedilerle daha önce hiç karşılaşmamış kişiler deneye dahil edildi. Aynı yüz ifadesi tekrarlandıktan sonra el uzatıldı. Tepki yalnızca göz kırpmayla sınırlı kalmadı. Kediler, yabancılara doğru yaklaşma eğilimi gösterdi.

Kedi davranışları açısından bu tepki önemli kabul ediliyor. Yaklaşma davranışı, güvenin en net göstergelerinden sayılıyor. Araştırmacılar, bu yöntemin barınaklar ve veteriner klinikleri gibi stresli ortamlarda da olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Kediler yoğun ilgiye değil, sakin etkileşime karşılık veriyor

Diğer çalışmalar, kedilerin insan seslerini ve duygusal durumları ayırt edebildiğini gösteriyor. İsimlerini tanıyorlar. Sahipleriyle bağ kuruyorlar. Ancak bu bağ, köpeklerde görülen coşkulu tepkilerle karıştırılmıyor. Yüksek ses, ani hareketler ve yoğun ilgi çoğu zaman ters etki yaratıyor.

Kedi iletişimi, sakinlik üzerine kurulu ilerliyor. Sessiz bekleyiş, yumuşak bakışlar ve alan tanıma, karşılık alma ihtimalini artırıyor. Sarılma gelmeyebilir. Kucağa atlama da yaşanmayabilir. Ancak göz göze gelinen kısa anlar, kedi dünyasında güçlü anlam taşıyor.

