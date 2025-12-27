onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kediler Neden Bazı İnsanları Özellikle Seçer?

Kediler Neden Bazı İnsanları Özellikle Seçer?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.12.2025 - 11:55

Kedilerle aynı evi paylaşan herkes benzer sahneye mutlaka tanık olmuştur. Ev kalabalık olsa bile kedi hep aynı kişiyi tercih eder. Kucağa çıkarken, odadan odaya takip ederken ya da yanına uzanırken seçimi nettir. Kimi zaman ilgisiz görünen kediler bile yalnızca tek insana karşı yumuşar. Peki kediler favori insanını hangi ölçütlere göre belirler?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zaman, ilgi ve günlük bakım kedilerin bağ kurmasında belirleyici rol oynar

Zaman, ilgi ve günlük bakım kedilerin bağ kurmasında belirleyici rol oynar

Kediler yoğun ilgiden çok tutarlı etkileşimle bağ kurar. Oyun oynayan, mama saatlerini aksatmayan, kum kabını temizleyen ve gün içinde teması sürdüren kişi zamanla güvenli alan haline gelir. Sürekli aynı kişiyle temas kuran kedi, beden dili üzerinden karşılıklı iletişimi geliştirir. Göz teması, yavaş kırpma hareketleri ve temas isteği artar.

Günlük bakım rutini de bağın yönünü belirler. Mama veren, suyu tazeleyen ve oyun zamanını yöneten kişi kedi zihninde pozitif eşleşme oluşturur. Kedi, ihtiyaçlarının karşılandığı noktaya yakın durmayı tercih eder. Veteriner hekimlerin davranış gözlemlerine göre bakım veren kişiyle bağ kuran kediler stres anlarında da aynı kişiye yönelir.

Sınırlarına saygı duyan ve sakin enerji yayan insanlar daha kolay tercih edilir

Sınırlarına saygı duyan ve sakin enerji yayan insanlar daha kolay tercih edilir

Kediler temas konusunda seçicidir. İstemediği anda sevilmek, kucağa alınmak ya da zorla temas kurulması ters etki yaratır. Sabırlı davranan, mesafeyi koruyan ve kedinin sinyallerini okuyan kişi daha güvenilir algılanır. Kuyruk hareketleri, kulak pozisyonu ve beden duruşu doğru yorumlandığında ilişki güçlenir.

Sakin ses tonu ve öngörülebilir davranış da tercih sebebi olur. Ani hareketler, yüksek ses ve düzensiz tepkiler kedilerde huzursuzluk yaratır. Günlük yaşam temposu dengeli olan kişiler kediler için daha rahat eşlikçi konumuna geçer. Özellikle yetişkin kediler, güven hissini ön planda tutar ve gergin enerjiden uzak durur.

Yavruyken kurulan ilişkiler kalıcı iz bırakır

Yavruyken kurulan ilişkiler kalıcı iz bırakır

İlk temasları sağlayan, oyunla tanıştıran ve temel ihtiyaçları karşılayan kişi uzun vadede ayrıcalıklı konuma yerleşir. Erken dönemde oluşan bağ, ilerleyen yaşlarda da tercih davranışını etkiler. Davranış uzmanlarının değerlendirmelerine göre erken sosyal temas yaşayan kediler insan seçimini daha net gösterir.

Ortak ritüeller de bağı güçlendirir. Aynı saatlerde oyun oynama, belirli köşede birlikte vakit geçirme ya da sakin anlarda yan yana durma alışkanlığı kedi için anlam taşır. Zamanla kedi, rahatlama ve huzur hissini aynı kişiyle özdeşleştirir. Favori insan tercihi çoğu zaman bilinçli karar değil, tekrar eden olumlu deneyimlerin sonucudur.

Kedilerin favori insan seçimi tesadüf barındırmaz

Kedilerin favori insan seçimi tesadüf barındırmaz

Tutarlılık, güven, bakım ve duygusal uyum temel belirleyiciler arasında yer alır. Her kedi farklı karakter taşır ancak kendini güvende hissettiği ve ihtiyaçlarının karşılandığı kişiye yönelme eğilimi gösterir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın