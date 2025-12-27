Kediler Neden Bazı İnsanları Özellikle Seçer?
Kedilerle aynı evi paylaşan herkes benzer sahneye mutlaka tanık olmuştur. Ev kalabalık olsa bile kedi hep aynı kişiyi tercih eder. Kucağa çıkarken, odadan odaya takip ederken ya da yanına uzanırken seçimi nettir. Kimi zaman ilgisiz görünen kediler bile yalnızca tek insana karşı yumuşar. Peki kediler favori insanını hangi ölçütlere göre belirler?
Zaman, ilgi ve günlük bakım kedilerin bağ kurmasında belirleyici rol oynar
Sınırlarına saygı duyan ve sakin enerji yayan insanlar daha kolay tercih edilir
Yavruyken kurulan ilişkiler kalıcı iz bırakır
Kedilerin favori insan seçimi tesadüf barındırmaz
