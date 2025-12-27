Kediler Neden Bazı İnsanları Özellikle Seçer?

Kediler temas konusunda seçicidir. İstemediği anda sevilmek, kucağa alınmak ya da zorla temas kurulması ters etki yaratır. Sabırlı davranan, mesafeyi koruyan ve kedinin sinyallerini okuyan kişi daha güvenilir algılanır. Kuyruk hareketleri, kulak pozisyonu ve beden duruşu doğru yorumlandığında ilişki güçlenir.

Sakin ses tonu ve öngörülebilir davranış da tercih sebebi olur. Ani hareketler, yüksek ses ve düzensiz tepkiler kedilerde huzursuzluk yaratır. Günlük yaşam temposu dengeli olan kişiler kediler için daha rahat eşlikçi konumuna geçer. Özellikle yetişkin kediler, güven hissini ön planda tutar ve gergin enerjiden uzak durur.