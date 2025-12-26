Yapay Zekaya Göre Mükemmel Bebek İsmi Belli Oldu

İsim önerileri istenildiğinde, hikaye karakteri yaratıldığında hatta matematik problemlerinde bile Elara ismi tekrar tekrar karşıya çıkıyor. New York Post, Elara için yapay zekanın favori bebek ismi tanımını kullanırken, isim analizi yapan Namerology platformu Elara’yı 2025’in ismi ilan etti.

İsim uzmanı Laura Wattenberg’e göre Elara insan dünyasında nadir kullanılıyor ancak üretken yapay zeka çıktılarında adeta patlama yaşıyor. Romanlardan senaryolara, şiirlerden örnek diyaloglara kadar pek çok alanda Elara adına rastlanıyor.