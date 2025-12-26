Japonya Kapıları Açtı: 1 Milyon İşçi Alacak! Verecekleri Maaşlar Belli Oldu

Japonya devlet televizyonu NHK tarafından aktarılan bilgilere göre hükümet, iş gücü açığını kapatmak amacıyla yeni göç ve istihdam planı hazırladı. Taslağa göre Mart 2029’a kadar toplam 1 milyon 231 bin 900 yabancı kalifiye çalışanın ülkeye kabul edilmesi hedefleniyor. Rakam, mevcut iş gücü programları ile yeni oluşturulacak sistemlerin toplamını kapsıyor.

Plan, Specified Skilled Worker Type 1 statüsü ile yeni hayata geçirilecek 'Employment for Skill Development' adlı ikamet ve çalışma düzenlemesini bir araya getiriyor. Söz konusu yeni sistem, 2027 itibarıyla Teknik Stajyer Programı’nın yerini alacak.