Japonya Kapıları Açtı: 1 Milyon İşçi Alacak! Verecekleri Maaşlar Belli Oldu
Japonya, hızla yaşlanan nüfus yapısı ve azalan yerli iş gücü nedeniyle ciddi personel sıkıntısı yaşıyor. Hükümet, üretimin devamlılığını sağlamak ve ekonomik sürdürülebilirliği korumak amacıyla kapsamlı hazırlık sürecine girdi. Açıklanan yeni plan, yabancı iş gücüne yönelik en geniş ölçekli adımlardan biri olarak görülüyor.
Japonya, 2029’a kadar 1 milyon 231 bin yabancı işçiyi ülkeye kabul etmeyi planlıyor
İlk aşamada 19 farklı sektörde yüz binlerce vasıflı çalışan istihdam edilecek
Maaş aralıkları ortaya çıktı, nitelikli personel için rakamlar yükseliyor
