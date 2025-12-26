onedio
Japonya Kapıları Açtı: 1 Milyon İşçi Alacak! Verecekleri Maaşlar Belli Oldu

Gökçe Cici
26.12.2025 - 12:30

Japonya, hızla yaşlanan nüfus yapısı ve azalan yerli iş gücü nedeniyle ciddi personel sıkıntısı yaşıyor. Hükümet, üretimin devamlılığını sağlamak ve ekonomik sürdürülebilirliği korumak amacıyla kapsamlı hazırlık sürecine girdi. Açıklanan yeni plan, yabancı iş gücüne yönelik en geniş ölçekli adımlardan biri olarak görülüyor.

Kaynak 1Kaynak 2

Japonya, 2029’a kadar 1 milyon 231 bin yabancı işçiyi ülkeye kabul etmeyi planlıyor

Japonya devlet televizyonu NHK tarafından aktarılan bilgilere göre hükümet, iş gücü açığını kapatmak amacıyla yeni göç ve istihdam planı hazırladı. Taslağa göre Mart 2029’a kadar toplam 1 milyon 231 bin 900 yabancı kalifiye çalışanın ülkeye kabul edilmesi hedefleniyor. Rakam, mevcut iş gücü programları ile yeni oluşturulacak sistemlerin toplamını kapsıyor.

Plan, Specified Skilled Worker Type 1 statüsü ile yeni hayata geçirilecek 'Employment for Skill Development' adlı ikamet ve çalışma düzenlemesini bir araya getiriyor. Söz konusu yeni sistem, 2027 itibarıyla Teknik Stajyer Programı’nın yerini alacak.

İlk aşamada 19 farklı sektörde yüz binlerce vasıflı çalışan istihdam edilecek

Planın ilk bölümünde 19 farklı sektörde toplam 805 bin 700 yabancı çalışanın istihdam edilmesi öngörülüyor. Gıda ürünleri üretimi, endüstriyel imalat, bakım hizmetleri, lojistik depolama, çarşaf ve tekstil tedariki ile kaynak geri dönüşüm alanları öncelikli sektörler arasında yer alıyor. Üretim ve taşımacılık alanlarında da iş tanımları genişletilecek.

İkinci aşamada ise 17 farklı sektörde 426 bin 200 kişinin kabul edilmesi planlanıyor. Kabul edilen çalışanlar, özellikle inşaat, sanayi üretimi ve gıda sektörlerinde üç yıl sürecek kapsamlı eğitim sürecinden geçecek. Eğitim sonunda çalışanların nitelikli personel seviyesine ulaşması amaçlanıyor.

Maaş aralıkları ortaya çıktı, nitelikli personel için rakamlar yükseliyor

Taslağa göre Japonya’ya kabul edilecek yabancı kalifiye çalışanlara ödenecek maaşların aylık 46 bin lira ile 75 bin lira (yaklaşık 1750 dolar) aralığında olması bekleniyor. Ücretler, sektör, deneyim ve görev tanımına göre değişiklik gösterecek. Eğitim sürecini tamamlayarak nitelikli statüye geçen çalışanlar için ise maaşların 300 bin lira (yaklaşık 7000 dolar) seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

