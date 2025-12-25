Zeki İnsanları Tek Cümlede Ele Veren Detay: Zihinsel Gücü Gösteriyor

'Kesin olur' ya da 'imkansız' gibi net yargılar yerine yüzdeyle konuşan kişiler, düşüncelerini test edilebilir hale getirir. 'Yüzde 60 ihtimal' gibi ifadeler, hem belirsizliği kabul eder hem de sonradan güncellenebilir alan bırakır. Bu yaklaşım, sezgiye değil değerlendirmeye dayanır.

Araştırmalarda zihinsel kapasitesi yüksek katılımcıların tahminlerini oranlarla ifade ettiği görülür. Yeni bilgi geldiğinde fikir değiştirmek kolaylaşır çünkü baştan mutlaklık iddiası yoktur. Karar süreci şeffaf ilerler, hatalar görünür kalır.