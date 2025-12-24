onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Telefonda Ekranın Üstünde Çıkan Yeşil Nokta Ne Anlama Geliyor?

Telefonda Ekranın Üstünde Çıkan Yeşil Nokta Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 15:04

Akıllı telefonlarda üst çubukta yer alan simgeler uzun süredir kullanıcı alışkanlığının parçası. Son yıllarda dikkat çeken detaylardan biri ise zaman zaman ekranda beliren yeşil nokta. Android ve iPhone cihazlarda görülen işaret, sistem hatası ya da bildirim değil. Gizlilik odaklı güvenlik uyarısı olarak kamera veya mikrofon erişimi sırasında devreye giriyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşil nokta, kamera veya mikrofon kullanımını gösteriyor

Yeşil nokta, kamera veya mikrofon kullanımını gösteriyor

Android telefonlarda yeşil nokta, Android 12 sürümüyle birlikte sistem geneline entegre edildi. Kamera uygulaması açıldığında, görüntülü arama başlatıldığında ya da sosyal medya uygulamaları üzerinden video kaydı sırasında simge üst çubukta beliriyor. Arka planda çalışan uygulamalar mikrofon veya kamera erişimi sağladığında da aynı işaret görülüyor.

iPhone tarafında da benzer sistem iOS 14 sonrası sürümlerde aktif hale geldi. Yeşil nokta, kamera ya da kamera ile mikrofon birlikte çalıştığında ekranda yer alıyor. Mikrofon erişimi sırasında ise turuncu renkli ayrı bir nokta gösteriliyor. Apple tarafından geliştirilen uyarı sistemi, kullanıcıya donanım erişimi hakkında anlık bilgi sunuyor.

Nokta üzerinden hangi uygulamanın erişim sağladığı görülebiliyor

Nokta üzerinden hangi uygulamanın erişim sağladığı görülebiliyor

Android telefonlarda yeşil nokta aktif durumdayken bildirim perdesi aşağı çekildiğinde, erişim sağlayan uygulama bilgisi görüntülenebiliyor. Bazı arayüzlerde kamera, mikrofon ve konum erişimi ayrı simgelerle listeleniyor. Arka planda açık kalan uygulamalar kapatıldığında simge çoğu zaman kayboluyor.

iPhone’larda Denetim Merkezi açıldığında, ekranın üst bölümünde erişim sağlayan uygulama adı yer alıyor. Kamera veya mikrofon erişimi hangi uygulama tarafından sağlanıyorsa açık şekilde görülüyor. Sistem, arka plandaki donanım kullanımını kullanıcıya doğrudan bildiriyor.

Gösterge kapatılamıyor, izinler uygulama bazlı sınırlandırılıyor

Gösterge kapatılamıyor, izinler uygulama bazlı sınırlandırılıyor

Android ve iOS tarafında yeşil nokta göstergesini tamamen devre dışı bırakma seçeneği bulunmuyor. Güvenlik mekanizmasının parçası olarak çalışan sistem, kapatılabilir yapı sunmuyor. Kontrol edilebilen alan ise uygulama izinleriyle sınırlı kalıyor.

Android telefonlarda Ayarlar menüsünde Gizlilik veya Uygulamalar bölümüne girilerek kamera ve mikrofon izinleri uygulama bazlı kapatılabiliyor. iPhone’larda Ayarlar altında Gizlilik ve Güvenlik başlığı üzerinden Kamera ve Mikrofon erişimleri düzenlenebiliyor. İzin kapatıldığında ilgili uygulamanın görüntülü arama, video çekimi veya ses kaydı özellikleri çalışmayabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın