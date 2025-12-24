Telefonda Ekranın Üstünde Çıkan Yeşil Nokta Ne Anlama Geliyor?

Android telefonlarda yeşil nokta, Android 12 sürümüyle birlikte sistem geneline entegre edildi. Kamera uygulaması açıldığında, görüntülü arama başlatıldığında ya da sosyal medya uygulamaları üzerinden video kaydı sırasında simge üst çubukta beliriyor. Arka planda çalışan uygulamalar mikrofon veya kamera erişimi sağladığında da aynı işaret görülüyor.

iPhone tarafında da benzer sistem iOS 14 sonrası sürümlerde aktif hale geldi. Yeşil nokta, kamera ya da kamera ile mikrofon birlikte çalıştığında ekranda yer alıyor. Mikrofon erişimi sırasında ise turuncu renkli ayrı bir nokta gösteriliyor. Apple tarafından geliştirilen uyarı sistemi, kullanıcıya donanım erişimi hakkında anlık bilgi sunuyor.