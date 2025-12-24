Telefonda Ekranın Üstünde Çıkan Yeşil Nokta Ne Anlama Geliyor?
Akıllı telefonlarda üst çubukta yer alan simgeler uzun süredir kullanıcı alışkanlığının parçası. Son yıllarda dikkat çeken detaylardan biri ise zaman zaman ekranda beliren yeşil nokta. Android ve iPhone cihazlarda görülen işaret, sistem hatası ya da bildirim değil. Gizlilik odaklı güvenlik uyarısı olarak kamera veya mikrofon erişimi sırasında devreye giriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşil nokta, kamera veya mikrofon kullanımını gösteriyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nokta üzerinden hangi uygulamanın erişim sağladığı görülebiliyor
Gösterge kapatılamıyor, izinler uygulama bazlı sınırlandırılıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın