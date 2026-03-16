Bu Hafta Sonu İstanbul’da Hangi Filmler Var? 21–22 Mart'ta İstanbul'da Gidebileceğiniz Filmler

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 23:22

21–22 Mart hafta sonunda İstanbul sinema salonları, hem yerli hem de uluslararası yapımlarla dopdolu. Aksiyon, bilim-kurgu, komedi ve dram türlerinden birçok seçenek, Avrupa ve Anadolu yakasındaki farklı salonlarda izleyiciyle buluşuyor. Hafta sonunu keyifli geçirmek isteyenler için her zevke uygun filmler mevcut.

Avrupa Yakası Sinema Gösterimleri

Bilim-Kurgu, Aksiyon ve Macera Filmleri

  • Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) - Bilim-Kurgu / Dram
  • Paribu Cineverse Kanyon, Vadistanbul, İstinyePark & IMAX, Trump, Marmara Park, Cinetech Torium

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Largo Winch: Dünyanın Durduğu An - Aksiyon / Macera

  • Paribu Cineverse Kanyon, Vadistanbul, Marmara Park

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Kardeşler Araştırma - Aksiyon / Komedi

  • Paribu Cineverse Vadistanbul, İstinyePark & IMAX, Cinetech Torium

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Avatar: Ateş ve Kül - Bilim-Kurgu / Macera

  • Paribu Cineverse Vadistanbul, İstinyePark & IMAX
  • 21-22 Mart 2026 - Akşam ve Gece Seansları

Korku, Gerilim ve Suç Filmleri

  • Saklambaç 2 (Ready or Not 2: Here I Come) - Korku / Komedi
  • Paribu Cineverse Kanyon, Vadistanbul, Trump, Marmara Park, Cinetech Torium

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Gelin! (The Bride!) - Korku / Gerilim

  • Paribu Cineverse Vadistanbul, İstinyePark & IMAX

  • 21-22 Mart 2026 - Gece Seansları

  • Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) - Gerilim / Suç

  • Paribu Cineverse Vadistanbul, Trump

  • 21-22 Mart 2026 - Akşam ve Gece Seansları

  • Çığlık 7 - Korku / Gerilim

  • Paribu Cineverse Kanyon, Trump
  • 21-22 Mart 2026 - Gece Seansları

Komedi ve Romantik Filmler

  • Solo Mio - Komedi / Romantik
  • Paribu Cineverse Vadistanbul, Kanyon, İstinyePark & IMAX, Marmara Park
  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

Dram ve Biyografi Filmleri

  • Çatlı - Biyografi / Dram
  • Paribu Cineverse Kanyon, Trump, Marmara Park

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Hammal: Güvercin Terbiyecisi - Dram

  • Paribu Cineverse Trump, Vadistanbul

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights) - Dram / Klasik Uyarlama

  • Paribu Cineverse Vadistanbul

  • 21-22 Mart 2026 - Gündüz ve Akşam Seansları

  • Kurtuluş - Dram

  • Atlas 1948 Sineması
  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

Animasyon ve Aile Filmleri

  • Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT) - Animasyon / Aile
  • Paribu Cineverse Marmara Park, İstinyePark & IMAX, Cinetech Torium

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Hoplayanlar (Hoppers) - Animasyon / Komedi

  • Paribu Cineverse Kanyon, Trump, Cinetech Torium

  • 21-22 Mart 2026 - Gündüz Seansları

  • Dedektif Reptır - Animasyon / Macera

  • Paribu Cineverse Trump, Marmara Park
  • 21-22 Mart 2026 - Gündüz Seansları

Anadolu Yakası Sinema Gösterimleri

Bilim-Kurgu, Aksiyon ve Macera Filmleri

  • Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) - Bilim-Kurgu / Dram

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall, Akasya, Maltepe Piazza, Hilltown Küçükyalı, Tepe Nautilus

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Largo Winch: Dünyanın Durduğu An - Aksiyon / Macera

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall, Akasya

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Kardeşler Araştırma - Aksiyon / Komedi

  • Paribu Cineverse Tepe Nautilus

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Sığınak - Aksiyon

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Akşam Seansları

  • Avatar: Ateş ve Kül - Bilim-Kurgu / Macera

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall, Akasya

  • 21-22 Mart 2026 - Gece Seansları

Korku, Gerilim ve Suç Filmleri

  • Saklambaç 2 - Korku / Komedi

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall, Akasya, Maltepe Piazza, Viaport

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Deccal 3 - Korku

  • Paribu Cineverse Maltepe Piazza, Hilltown Küçükyalı, Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Gece Seansları

  • Gelin! - Korku / Gerilim

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Gece Seansları

  • Savaş Üstüne Savaş - Gerilim / Suç

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Akşam Seansları

  • Çığlık 7 - Korku / Gerilim

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Gece Seansları

  • Cahim 2 - Korku

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Gece Seansları

  • Şeyatin-i Cin - Korku

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Gece Seansları

Komedi ve Romantik Filmler

  • Solo Mio - Komedi / Romantik

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall, Maltepe Piazza, Hilltown Küçükyalı

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • D.I.S.C.O. - Komedi / Müzikal

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall, Akasya

  • 21-22 Mart 2026 - Gündüz ve Akşam Seansları

  • Muhteşem Marty - Komedi

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Akşam Seansları

  • Mutluyuz Mu? - Komedi

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Gündüz Seansları

Dram ve Biyografi Filmleri

  • Çatlı - Biyografi / Dram

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall, Akasya, Maltepe Piazza, Viaport

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Hammal: Güvercin Terbiyecisi - Dram

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall, Akasya, Hilltown Küçükyalı

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Senden Geriye Kalan (Reminders of Him) - Dram

  • Paribu Cineverse Akasya, Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Akşam ve Gece Seansları

  • Kurtuluş - Dram

  • Paribu Cineverse Maltepe Piazza, Hilltown Küçükyalı

  • 21-22 Mart 2026 - Akşam ve Gece Seansları

  • Uğultulu Tepeler - Dram / Klasik Uyarlama

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Akşam Seansları

  • Hamnet - Dram / Edebi Uyarlama

  • Kadıköy Sineması

  • 21-22 Mart 2026 - Akşam Seansları

Animasyon ve Aile Filmleri

  • Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT) - Animasyon / Aile

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall, Akasya, Maltepe Piazza, Tepe Nautilus, Viaport

  • 21-22 Mart 2026 - Gün Boyu Seanslar

  • Hoplayanlar (Hoppers) - Animasyon / Komedi

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall, Akasya, Maltepe Piazza, Hilltown Küçükyalı

  • 21-22 Mart 2026 - Gündüz Seansları

  • Dedektif Reptır - Animasyon / Macera

  • Paribu Cineverse Hilltown Küçükyalı, Emaar Square Mall, Akasya

  • 21-22 Mart 2026 - Gündüz ve Akşam Seansları

  • Zootropolis 2 - Animasyon

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall, Akasya

  • 21-22 Mart 2026 - Gündüz Seansları

  • SüngerBob: Korsan Macerası - Animasyon

  • Paribu Cineverse Emaar Square Mall

  • 21-22 Mart 2026 - Gündüz Seansları

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
