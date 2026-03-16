Sosyal Medyada 500 Liralık Banknotların Arkasına İlber Ortaylı Önerisi Geldi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.03.2026 - 13:30

Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın her renkten, her düşünceden vatandaşı üzüntüye sürükledi. Cenaze törenindeki kalabalık ve sosyal medyadaki başsağlığı mesajlarıyla bu üzüntüyü kanıtladı. Sosyal medyada ise Merkez Bankası tarafından yeni çalışma olduğu reddedilse de vatandaşın talep ettiği 500 liralık yeni banknotun arkasına Ortaylı'nın fotoğrafının konması kampanyası başlatıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı diğer banknotlardaki bilim insanlarından hareketle böyle bir kampanya başlattı.

Bildiğiniz üzere 5 TL'lik banknotun arkasında Türkiye'nin ilk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı, 10 TL'nin arkasında  Dünya çapında tanınan bilim insanı ve matematikçi Cahit Arf yer alıyor.

Başka kullanıcılar da Nobel sahibi Aziz Sancar önerisinde bulundu.

Pek çok kişi de Hocaların Hocası olarak da tanınan Türk tarihinin mihenk taşlarından Halil İnalcık'ı önerdi.

