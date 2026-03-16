Pikachu Ararken Veri Topluyormuşuz! Pokemon Go Oyuncularının Robot Eğitiminde Kullanıldığı Ortaya Çıktı

Newsforce'a konuşan bir uzmana göre kullanım sözleşmesinde yer alsa da oyuncular resmen sanal bir item için bedavaya çalıştırıldı.

'İlk yararlanıcılar pizza robotları. Niantic, Los Angeles, Miami ve Helsinki kaldırımlarına binden fazla küçük teslimat robotu yerleştirmek için Coco Robotics ile ortaklık kurdu. Bu robotlar GPS'i tamamen terk etti. Gökdelenlerle dolu yoğun bir şehirde GPS kullanmak aslında sadece bir tahminden ibarettir. Bunun yerine görsel konumlandırmaya geçtiler. Robot mağaza vitrinlerine ve kaldırımlara bakıyor; gördüklerini, Pokemon oyuncularının on yıllık dengesiz davranışlarıyla oluşturduğu haritayla eşleştiriyor ve tam olarak nerede durduğunu biliyor. Siparişiniz, mavi noktanın yaşamaya karar verdiği komşunuzun evine değil, tam olarak sizin kapınıza geliyor.'