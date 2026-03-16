Pikachu Ararken Veri Topluyormuşuz! Pokemon Go Oyuncularının Robot Eğitiminde Kullanıldığı Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.03.2026 - 11:32

Bir dönem insanların harita üzerindeki Pokemonları yakalamak için uzun yollar yürüdüğü, gece gündüz sokakları hatta yerleşim olmayan yerleri arşınladığı Pokemon Go isimli oyunun arkasındaki gerçek bir kez daha ortaya çıktı. Niantic’in son açıklamasına göre, 2016’dan beri Pokémon Go ve diğer AR oyunları üzerinden 30 milyardan fazla gerçek dünya görüntüsü toplandı.

Oyuncuların topladıkları verilerle robotlar eğitildi.

Niantic, Pokémon Go aracılığıyla toplanan fotoğraflar ve artırılmış gerçeklik taramalarının 30 milyardan fazla gerçek dünya görüntüsünden oluşan bir veri kümesi oluşturduğunu açıkladı. Şirket, bu verileri artık teslimat robotları için görsel navigasyon yapay zekasını desteklemek amacıyla kullanıyor.

Oyuncular sadece telefonlarıyla dolaşmakla kalmadılar. Her açıdan, günün her saatinde, kurgulanmış fotoğrafçılığın asla yakalayamayacağı ışık ve hava koşullarında, simge yapıları, dükkan vitrinlerini, parkları ve kaldırımları taradılar. Fiziksel dünyayı, bir araç filosuna sahip hiçbir haritalama şirketinin aynı zaman diliminde veya bütçeyle tekrarlayamayacağı bir ölçekte belgelediler.

Yıllarca toplanan veri ve görüntüler kurye robot yetiştirmede kullanıldı.

Newsforce'a konuşan bir uzmana göre kullanım sözleşmesinde yer alsa da oyuncular resmen sanal bir item için bedavaya çalıştırıldı.

'İlk yararlanıcılar pizza robotları. Niantic, Los Angeles, Miami ve Helsinki kaldırımlarına binden fazla küçük teslimat robotu yerleştirmek için Coco Robotics ile ortaklık kurdu. Bu robotlar GPS'i tamamen terk etti. Gökdelenlerle dolu yoğun bir şehirde GPS kullanmak aslında sadece bir tahminden ibarettir. Bunun yerine görsel konumlandırmaya geçtiler. Robot mağaza vitrinlerine ve kaldırımlara bakıyor; gördüklerini, Pokemon oyuncularının on yıllık dengesiz davranışlarıyla oluşturduğu haritayla eşleştiriyor ve tam olarak nerede durduğunu biliyor. Siparişiniz, mavi noktanın yaşamaya karar verdiği komşunuzun evine değil, tam olarak sizin kapınıza geliyor.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
