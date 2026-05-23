Premier Lig’de Takım Sahibi Olan İlk Türk: Acun Ilıcalı'ya Övgü Dolu Yorumlar Yağdı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 22:48
İngiltere Championship play-off finalinde kazanan takım Hull City oldu. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Tarihi anların ardından Acun'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 

Heyecan dolu maçın ardından Acun'a övgü dolu yorumlar da eksik olmadı.

"Büyük mutluluk, çok mutluyum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım."

Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde rakibini 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükselmeyi başardı. 90+5'te gelen gole ise Acun'un 'bu ismi unutmayın' dediği yıldız isim McBurnie imzasını attı. 

Acun, maçın ardından yaptığı açıklamada 'Büyük mutluluk, çok mutluyum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Çok duygulandım.' ifadelerini kullandı. Ayrıca Acun'un mutluluk gözyaşları da gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Maçın ardından cevabı en merak edilen sorulardan biri de 'Acun, Hull City'i ne zaman aldı?' sorusu oldu. Acun, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’i satın alma sürecini 19 Ocak 2022'de resmen tamamlamıştı. Satın alma sürecinin ardından Ilıcalı, Hull City’nin kendisi için büyük bir hayal olduğunu dile getirmişti. Acun Ilıcalı’nın Hull City’i yaklaşık 24 milyon sterline, yani yaklaşık 30 milyon dolara aldığı söylenmişti. 

Ilıcalı, bugün büyük bir başarıya imza atarak takımını Premier Lig'e taşımayı başardı. Böylece Acun, Premier Lig’de takım sahibi olan ilk Türk oldu.

Elbette sosyal medyadan da övgü dolu yorumlar eksik olmadı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
