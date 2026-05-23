Nisa Bölükbaşı’nın Acun Ilıcalı’ya Hediye Ettiği Hull City Çizimi Yeniden Gündem Oldu!

Wembley’de oynanan maçın 90 dakikalık bölümü golsüz geçilirken, 90+5’te sahneye çıkan Oliver McBurnie attığı golle takımına tarihi bileti getirdi. Bu başarının ardından Nisa Bölükbaşı’nın 2022’de Acun Ilıcalı’ya hediye ettiği Hull City çizimi de yeniden gündem oldu. O dönem kulübün hedeflerini simgeleyen çizim, Premier Lig sevinciyle birlikte yıllar sonra çok daha anlamlı bir detay olarak yeniden hatırlandı.