Kredi Kartı Sahipleri Dikkat: Kullanmanız İçin Son 7 Gün! Binlerce Liranız Gidebilir
Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik uyarı yapıldı. Bankalar tarafından kartlara tanımlanan ödül ve kampanya puanlarının yıl sonu itibarıyla geçerliliğini kaybedeceği bildirildi. Kullanılmayan puanlar otomatik olarak sistemden düşüyor. Süreyi kaçıran kullanıcılar ciddi maddi kayıpla karşı karşıya kalabiliyor.
Uzmanlar, son 7 günün dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Puanların kullanım süresi bankalara göre sınırlı tutuluyor
Puanların geçerlilik süresi bankadan bankaya farklılık gösteriyor
Son 7 gün için kritik uyarı yapıldı
