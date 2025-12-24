onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kredi Kartı Sahipleri Dikkat: Kullanmanız İçin Son 7 Gün! Binlerce Liranız Gidebilir

Kredi Kartı Sahipleri Dikkat: Kullanmanız İçin Son 7 Gün! Binlerce Liranız Gidebilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 11:01

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik uyarı yapıldı. Bankalar tarafından kartlara tanımlanan ödül ve kampanya puanlarının yıl sonu itibarıyla geçerliliğini kaybedeceği bildirildi. Kullanılmayan puanlar otomatik olarak sistemden düşüyor. Süreyi kaçıran kullanıcılar ciddi maddi kayıpla karşı karşıya kalabiliyor. 

Uzmanlar, son 7 günün dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Puanların kullanım süresi bankalara göre sınırlı tutuluyor

Puanların kullanım süresi bankalara göre sınırlı tutuluyor

Alışveriş, akaryakıt ve seyahat harcamaları karşılığında kazanılan ödül puanlarının önemli bölümü süre kısıtlamasına tabi. Bankalar, kampanya kapsamında tanımlanan puanları çoğu zaman 12 ay ile sınırlandırıyor. Süre dolduğunda kart sahiplerinin hesaplarındaki puan bakiyeleri herhangi uyarı yapılmadan silinebiliyor.

Uzmanlar, düzenli kontrol edilmeyen puan bakiyelerinin zamanla yüksek meblağlara ulaştığını belirtiyor. Özellikle uzun süredir aktif şekilde kart kullanan kişiler açısından kayıp riski daha da artıyor. Yıl sonu yaklaşırken pek çok bankada puan silme işlemleri otomatik olarak devreye giriyor.

Puanların geçerlilik süresi bankadan bankaya farklılık gösteriyor

Puanların geçerlilik süresi bankadan bankaya farklılık gösteriyor

Kart sahipleri, mobil bankacılık uygulamaları veya müşteri hizmetleri aracılığıyla puan bakiyelerini kısa sürede görüntüleyebiliyor. Süresi dolmak üzere olan puanlar, yıl tamamlanmadan harcamalara yönlendirilebiliyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili TÜKONFED adına açıklama yapan İbrahim Güllü, bankaların puan silinmeden önce yeterli bilgilendirme yapmadığını ifade etti. Güllü, Borçlar Kanunu’na göre alacaklara ilişkin hakların 10 yıl boyunca korunması gerektiğini vurguladı ve uygulamaların hukuki açıdan tartışmalı olduğuna dikkat çekti.

Son 7 gün için kritik uyarı yapıldı

Son 7 gün için kritik uyarı yapıldı

Yılın son günlerine girilirken uzmanlar, kredi kartı sahiplerinin hak kaybı yaşamaması adına kalan 7 günü dikkatle değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Kullanılmayan puanlar için geri dönüş yolu bulunmuyor.

Yetkililer, puan bakiyelerinin kontrol edilmesi, geçerlilik süresi yaklaşan kampanya puanlarının harcanması ve bankalardan detaylı bilgi alınması çağrısında bulunuyor. Aksi durumda binlerce liralık avantaj sistemden otomatik şekilde silinebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın