Kredi Kartı Sahipleri Dikkat: Kullanmanız İçin Son 7 Gün! Binlerce Liranız Gidebilir

Alışveriş, akaryakıt ve seyahat harcamaları karşılığında kazanılan ödül puanlarının önemli bölümü süre kısıtlamasına tabi. Bankalar, kampanya kapsamında tanımlanan puanları çoğu zaman 12 ay ile sınırlandırıyor. Süre dolduğunda kart sahiplerinin hesaplarındaki puan bakiyeleri herhangi uyarı yapılmadan silinebiliyor.

Uzmanlar, düzenli kontrol edilmeyen puan bakiyelerinin zamanla yüksek meblağlara ulaştığını belirtiyor. Özellikle uzun süredir aktif şekilde kart kullanan kişiler açısından kayıp riski daha da artıyor. Yıl sonu yaklaşırken pek çok bankada puan silme işlemleri otomatik olarak devreye giriyor.