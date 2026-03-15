Güzel Oyunun İsyanı: Sócrates, Corinthians ve Demokrasinin Sahaya Çıkışı

O, 1980’lerin başında Brezilya askeri rejiminin gölgesinde ortaya çıkmış bir ahlaki kalkışmadır. Ülkenin üzerinde baskı varken, kulübün içinde başka bir yol denenmiştir. Antrenman saatlerinden kamp kararlarına, günlük işleyişten yönetsel tercihlere kadar pek çok konu birlikte tartışılmış, birlikte oylanmış, birlikte kararlaştırılmıştır. Oyuncular, teknik ekip, çalışanlar... Yani futbol düzeninin görünmez saydığı herkes. Çünkü oradaki temel sezgi şuydu: İnsan yalnızca emredenlerin değil, etkilenenlerin de söz sahibi olduğu yerde gerçek bir topluluk kurabilir.

Bu, futbolda alışılmış bir şey değildi. Hâlâ da değildir. Bugün bile dünyanın en büyük kulüplerinin büyük kısmı demokrasi kelimesini ancak reklam filminde taşır; gerçek hayatta ise hiyerarşi, sermaye ve kontrol konuşur. O yüzden Corinthians’ın yaptığı şey sadece cesur değil, sarsıcıydı. Bir kulüp, kendi içindeki küçük otoriterlikleri sorgulayarak ülkenin büyük otoriterliğine de meydan okuyordu. Ve belki de ilk kez geniş kitleler şunu bu kadar çıplak biçimde gördü: Demokrasi yalnızca parlamentoda aranacak bir rejim değildir. Demokrasi, insanın bulunduğu her yerde ya vardır ya yoktur. Evde. Okulda. Kulüpte. İşyerinde. Tribünde. Soyunma odasında.

Corinthians bunu teoriyle değil, yaşayarak söyledi.

Birçok devrim, kürsüden konuşur.

Bazıları bildiriler dağıtır.

Bazıları sloganlarla büyür.

Corinthians Demokrasisi ise pas vererek konuştu.

Bunun en unutulmaz örneklerinden biri, formaların üstünde taşınan o tarihsel çağrıydı: Dia 15 Vote.

Git ve oy ver.

Ne büyük laftı.

Ne sade laftı.

Ne kadar doğrudan, ne kadar onurlu.