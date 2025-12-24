Resmi Gazete’de Yayımlandı: 2026 Kimlik, Pasaport ve Ehliyet Ücretleri Netleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında geçerli olacak değerli kağıt bedellerini belirleyen genel tebliği Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ kapsamında kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve noter işlemlerinde uygulanacak yeni ücret tarifeleri duyuruldu. Açıklanan rakamlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayımlanan tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kağıtların satış bedelleri yeniden belirlendi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimlik kartı, sürücü belgesi ve araç tescil belgelerinde yeni tarifeler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın