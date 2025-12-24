onedio
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 2026 Kimlik, Pasaport ve Ehliyet Ücretleri Netleşti

Resmi Gazete’de Yayımlandı: 2026 Kimlik, Pasaport ve Ehliyet Ücretleri Netleşti

Gökçe Cici
Gökçe Cici
24.12.2025 - 07:39

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında geçerli olacak değerli kağıt bedellerini belirleyen genel tebliği Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ kapsamında kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve noter işlemlerinde uygulanacak yeni ücret tarifeleri duyuruldu. Açıklanan rakamlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yayımlanan tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kağıtların satış bedelleri yeniden belirlendi

Yayımlanan tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kağıtların satış bedelleri yeniden belirlendi

Pasaport ve ikamet izni gibi belgelerde de yeni rakamlar açıklandı. Güncellenen ücretler şu şekilde sıralandı:

  • Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 149 TL

  • Protesto, vekaletname ve resen senet bedeli: 298 TL

  • Pasaport defteri bedeli: 1.351 TL

  • İkamet izni bedeli: 964 TL

Belirlenen rakamlar, noter işlemleri ve yurt dışı işlemleriyle ilgili resmi belgelerde uygulanacak. Tebliğde yer alan tarifelerin tamamı 2026 yılı boyunca geçerli olacak.

Kimlik kartı, sürücü belgesi ve araç tescil belgelerinde yeni tarifeler

Kimlik kartı, sürücü belgesi ve araç tescil belgelerinde yeni tarifeler

Kimlik kartı, sürücü belgesi ve araç tesciline ilişkin değerli kâğıt bedelleri de tebliğ kapsamında duyuruldu. Kanuni süre dışında yapılan başvurular ile kayıp durumlarında uygulanacak ücretler ayrı ayrı belirtildi. Açıklanan yeni bedeller şu şekilde:

  • Kanuni süre dışında doğum veya değişiklik nedeniyle kimlik kartı: 220 TL

  • Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL

  • Aile cüzdanı bedeli: 1.202 TL

  • Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: 1.690 TL

  • Motorlu araç tescil belgesi: 1.511 TL

  • İş makinesi tescil belgesi: 1.251 TL

Diğer belgeler için belirlenen ücretler ise şu şekilde yer aldı:

  • Banka çeki her yaprak için: 95 TL

  • Mavi kart bedeli: 220 TL

  • Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL

Söz konusu tebliğin tüm hükümleri, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
