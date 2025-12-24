Resmi Gazete’de Yayımlandı: 2026 Kimlik, Pasaport ve Ehliyet Ücretleri Netleşti

Kimlik kartı, sürücü belgesi ve araç tesciline ilişkin değerli kâğıt bedelleri de tebliğ kapsamında duyuruldu. Kanuni süre dışında yapılan başvurular ile kayıp durumlarında uygulanacak ücretler ayrı ayrı belirtildi. Açıklanan yeni bedeller şu şekilde:

Kanuni süre dışında doğum veya değişiklik nedeniyle kimlik kartı: 220 TL

Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL

Aile cüzdanı bedeli: 1.202 TL

Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: 1.690 TL

Motorlu araç tescil belgesi: 1.511 TL

İş makinesi tescil belgesi: 1.251 TL

Diğer belgeler için belirlenen ücretler ise şu şekilde yer aldı:

Banka çeki her yaprak için: 95 TL

Mavi kart bedeli: 220 TL

Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL

Söz konusu tebliğin tüm hükümleri, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.