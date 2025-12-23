onedio
Ankara Esenboğa Havaalanı Uçuşu Kapatıldı: Ankara'da Özel Jet ile İrtibat Kesildi

Ankara Esenboğa Havaalanı Uçuşu Kapatıldı: Ankara’da Özel Jet ile İrtibat Kesildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
23.12.2025 - 21:55 Son Güncelleme: 23.12.2025 - 22:01

Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan Falcon 50 tipi özel jet Ankara’da düştü. Uçağın düşmesi sonrasında Ankara Esenboğa Havaalanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.

Mynet'in haberine göre Haymana yakınlarında düşen ve içerisinde Libya Genelkurmay Başkanının bulunduğu özel jetin enkazına ulaşıldı.

Ankara'da özel bir jet ile radar irtibatı kesilmişti.

Ankara’da özel bir jet ile radar irtibatı kesilmişti.

İçinde Libya Genelkurmay Başkanının bulunduğu özel jetin Ankara’da düştüğü öğrenildi. Düşen uçak sonrasında Ankara Esenboğa Havaalanı hava trafiğine kapatıldı.

İHA'nın haberine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uçağın düştüğü andan olduğu iddia edilen görüntüler

Düşen uçağın enkazına ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
'Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.'

