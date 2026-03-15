onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Oscar'a "En İyi Yapay Zeka Üretimi Film" Kategorisi Ne Zaman Gelecek?

Levent Yaşar - İçerik Direktörü
15.03.2026 - 15:54 Son Güncelleme: 15.03.2026 - 15:55

Hollywood şu sıralar, Nolan filmlerindeki o meşhur geri sayım sahnelerinden birini yaşıyor gibi. Ama bu sefer patlayan şey bir atom bombası değil, piksellerin ruhu! Eskiden 'CGI mı o?' diye burun kıvırdığımız günler geride kaldı; artık karşımızda yönetmen koltuğuna göz diken, senaryoyu saniyeler içinde kurgulayan ve ışık şefiyle tartışmaya girmeyen bir deha var. Peki, asıl soru şu: Akademi bu dâhinin hakkını ne zaman verecek?

Hatırlarsanız, daha önce Yapay Zeka Üretimi Filmleri Netflix’te İzlemeye Hazır mısınız? yazımda bu dijital devrimin ayak seslerinden bahsetmiştim. O zamanlar 'izler miyiz?' diyorduk, şimdi ise 'nasıl ödül alacak?' diye tartışıyoruz. Çünkü karşımızdaki gelişim hızı artık 'baş döndürücü' tabirini bile eskitecek cinsten.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Video Üretiminde "Şok Edici" Sıçrama

Nano Banana 2 ile üretilmiştir.

OpenAI’ın Sora’sı ile başlayan, ardından Kling ve Luma gibi devlerin ataklarıyla devam eden süreç, video üretim bileşenlerini bambaşka bir boyuta taşıdı. Eskiden bir sahneyi renderlamak günler sürerken, şimdi difüzyon modelleri (diffusion models) sayesinde fotogerçekçi dokular, fizik kurallarına uygun hareketler ve derinlik algısı saniyeler içinde 'prompt'lardan fışkırıyor. Bu fışkıran promptlarla Ezhel ve Sezen Aksu klipleri AI ile üretildi. Hatta dünyada bile bir ilk yaşandı; tamamı yapay zeka ile üretilen uzun metrajlı belgesel Gerçek Ötesi 2025 yılında  vizyona girdi. Sinema tarihimiz için bu, sessiz filmden sesli filme geçiş kadar büyük bir kırılma noktası.

Hollywood’da AI Depremi

Bloomberg ve Hollywood Reporter gibi devlerin analizlerine baktığımızda, sektörün içinde büyük bir 'yaratıcı gerilim' olduğunu görüyoruz. Bir yanda AI’ı sadece bir 'araç' olarak gören muhafazakâr kanat, diğer yanda ise 'Bütün bir filmi tek başıma yapabilirim' diyen yeni nesil yaratıcılar... Artık sadece görsel efektlerde değil; senaryo analizinden cast seçimine, ses tasarımından kurguya kadar her aşamada GenAI başrolde. Hatta Washington Üniversitesi'nin raporlarına göre, 2025 ve sonrası için Oscar törenlerinde AI kullanımı üzerine ciddi grevler ve etik tartışmalar masada.

Ancak teknoloji beklemiyor. Chip'in de belirttiği gibi, Hollywood'u sarsacak ilk uzun metrajlı yapay zeka motorları çoktan çalışmaya başladı. Bu motorlar sadece görüntü üretmiyor, anlatının yeni biçimini (AI Sineması) inşa ediyor.

Altın Heykel Kime Gidecek?

Peki, o altın heykelcik ne zaman bir 'prompt mühendisi'nin elinde yükselecek? Deloitte’un öngörüleri, Hollywood'un şimdilik 'temkinli' olduğunu söylese de, teknik kategorilerin (Görsel Efekt, Ses, Kurgu) içine AI’ın sızması kaçınılmaz. Muhtemelen ilk etapta 'En İyi Teknik İnovasyon' gibi bir ara formül denenecek, ancak 2030’lara varmadan 'En İyi Yapay Zeka Destekli Anlatı' gibi bir kategori görmemiz işten bile değil.

Sonuçta sinema, hayal gücünü bir kutuya sığdırma sanatıydı. Şimdi o kutunun kapağı açıldı ve içinden sonsuz bir olasılıklar denizi çıktı. Sinema salonlarında mısırımızı yerken 'Bunu hangi modelle yapmışlar acaba?' diyeceğimiz günler çok yakın.

Bir gün bir yapay zeka, sahneye çıkıp 'Beni eğiten tüm datalara teşekkür ederim' der mi? Belki de milyarları şaşırtan politik bir konuşma yapacak. Ne dersiniz?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Levent Yaşar
Levent Yaşar
İçerik Direktörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın