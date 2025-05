Yapay Zeka Üretimi Filmleri Netflix’te İzlemeye Hazır mısınız?

Bugün organik ürünler daha pahalıysa, yarın da doğal yollarla, yani insan emeğiyle, yönetmenlerin vizyonuyla, oyuncuların performansıyla çekilen filmlerin daha 'lüks' bir kategoriye gireceğini öngörüyorum. Bu filmler, sanat eseri olarak kabul edilecek, belki de belirli festivallerde gösterilecek ve sinema salonlarında 'özel bir deneyim' olarak sunulacak. Çünkü her bir sahnesi, her bir diyalogu, her bir kareye sığdırılan anlam, insan ruhunun ve yaratıcılığının bir ürünü olacak.

Peki ya yapay zeka üretimi filmler? İşte asıl devrim burada başlıyor. Netflix, HBO, BluTV, Exxen gibi platformlarda gelecekte 'Film Üretici' diye bir buton görmeye hazır olun. Belki de birkaç basit soruya cevap vererek, örneğin 'Romantik komedi istiyorum, New York'ta geçsin, başrol oyuncuları X ve Y olsun, sonu sürpriz bitsin' diyerek kendi filminizi saniyeler içinde oluşturabileceksiniz. Günler süren çekimler, haftalarca süren post prodüksiyon süreçleri tarih olacak. Set işçiliği, kostüm ekibi, makyözler, ışıkçılar… Bütün bu meslekler belki de bambaşka bir dönüşüme uğrayacak, ya da tamamen ortadan kalkacak.