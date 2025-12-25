onedio
Süt Dökmüş Kediye Dönmek, Sudan Çıkmış Balığa Dönmek, İğne Yutmuş Maymuna Dönmek: Hangisi Bir Deyim Değildir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 23:09

Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü bölümünde bir yarışmacı 300 bin TL değerinde bir soruyu açtırdı. Yarışmacıya deyimlerden bir soru yöneltildi ve şu soru soruldu: hangisi bir deyim değildir?

İşte bu sorunun cevabı!

Hangisi bir deyim değildir?

A: Süt Dökmüş Kediye Dönmek

B: Sudan Çıkmış Balığa Dönmek

C: İğne Yutmuş Maymuna Dönmek

D: Far Görmüş Tavşana Dönmek

Doğru Cevap: D, Far Görmüş Tavşana Dönmek

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
