onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Meme Küçültme Operasyonu Geçiren Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Meme Küçültme Operasyonu Geçiren Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.03.2026 - 20:39

İçerik Devam Ediyor

Geçmişte büyük meme 'güzellik' ile özdeşleştirilse de aslında kronik sırt ve bel ağrılarına, postür bozukluklarına, sinir sıkışmasına sebep olabiliyor. Ayrıca hareket kabiliyetini kısıtladığından uyku kalitesini bile etkileyebiliyor. Bu yüzden geçmişte sıkça silikonlar tercih edilse de, günümüzde meme küçültme operasyonu yaptıranların sayısı neredeyse daha fazla.

Bir kadın meme küçültme operasyonunun ardından yaşadığı değişimi paylaştı. Kadının yaşadığı rahatlamayı, özellike bu işlemi yaptırmayı planlayanlar ekran başından bile hissetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki meme ameliyatsız, sporla küçülür mü?

Peki meme ameliyatsız, sporla küçülür mü?

Memenin ne kadar küçüleceği büyük oranda genetik yapınıza ve meme dokunuzun içeriğine (yağ mı yoksa süt bezi mi ağırlıklı olduğuna) bağlı. Eğer memeniz yoğun yağ dokusundan oluşuyorsa genel bir zayıflama süreciyle hacim kaybı yaşanabilir. Ancak doku ağırlıklı bir yapıya sahipseniz sporla sadece alttaki kasları güçlendirip daha dik bir görünüm kazanabilirsiniz. Vücut bölgesel yağ yakımına izin vermediği için sadece göğüs egzersizleri yaparak memeyi küçültmek teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenle spor, yapısal büyüklüğü tamamen yok etmekten ziyade duruşu düzeltmeye ve çevre dokuları sıkılaştırmaya yardımcı olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın