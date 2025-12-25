Sadettin Saran İçin Hazırlanan Adli Tıp Raporu Nasıl Ortaya Çıkıyor, Hata Payı Var mı?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için Adli Tıp’ta hazırlanan raporda saçta uyuşturucu madde tespiti yapılmıştı. Sadettin Saran raporu kabul etmeyerek özel bir laboratuvarda yeniden test yaptırmış ve akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Fenerbahçe Başkanı bugün savcılığa sevk edilecek. Gazeteci İsmail Saymaz, Sadettin Saran için pozitif raporu yazan Adli Tıp’tan aldığı bilgileri aktardı. Gazeteci Saymaz’ın haberine göre yetkililer, “Yanılgı payı bize göre yok, sıfıra yakın” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, spikerler ve medyaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
