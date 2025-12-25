Sadettin Saran İçin Hazırlanan Adli Tıp Raporu Nasıl Ortaya Çıkıyor, Hata Payı Var mı?

Sadettin Saran’dan alınan saç örneklerinde “kokain” maddesi tespit edilmişti. Kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmamıştı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Sadettin Saran için hazırlanan rapor hakkında yetkililer “hata payı sıfır” ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz’ın köşe yazısında ilgili kısım şu şekilde yer aldı:

'Adli Tıp Kurumu yetkililerini arayarak Saran’ın test sonucuna ve itirazlarına dair sorular sordum ve yanıtlar aldım.

Kimya İhtisas Dairesi’nde Saran’dan iki santimetre uzunluğunda saç örneği alınmış.

Yanlış anlaşılmasın.

Saçın iki santimetrelik kısmı kesilmemiş.

Saçın boyu zaten bu kadarmış.

Ve yapılan inceleme sonucu kokain tespit ediliyor.

Yetkililer şöyle diyor:

“İki ay içerisinde kokain kullandığı kanısındayız. Saçta her bir santimetrelik kısmı bir ay kabul ediyoruz. Saç genelde ayda bir santimetre uzuyor. Kökten sonraki bir santimetresi aralık ayında, uçtaki bir santimetresi ise kasım ayında kokain kullanıldığını gösteriyor.”

Neden kanda, idrarda ve tırnakta değil de saçta?

Kokainin saça ‘afinite’ bir madde olduğu vurgulanıyor.

Afinite, ‘bağlanma enerjisi’ anlamına geliyor.

Bu yüzden saçta çıkma ihtimali yüksek.

Neden kanda ve idrarda çıkmadı?

Kanda bir günlük, idrarda bir haftalık sonuç elde ediliyor.

Saran’ın tırnakları kesildiği için ufacık bir örnek alınabilmiş ve bu sonuç vermeye yetmemiş.

Bu rapor iki uzman, bir şube müdürü ve Kimya İhtisas Dairesi Başkanının onayından geçmiş. Daire, 2009’dan beri Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen bir laboratuvara sahip. Avrupa Adli Bilimler Derneği’nin üyesi ve uluslararası kuruluşlarca denetleniyor.

Yetkililer şu bilgileri veriyor:

“Saçın Saran’a ait olduğu bilinmeden tahlil yapılıyor. Numunede şifre kullanılıyor. Raporu yazan ile tahlili yapan kişiler farklı. Saran’ın tahlili olduğu bilinerek rapor verilmiyor.”

Raporun yanlış çıkma ihtimali var mı?

Yetkililer, “Yanılgı payı bize göre yok, sıfıra yakın” diye yanıt veriyor.

Bugüne kadar hatalı rapor verildiğini hatırlayan yok.

İtiraz halinde süreç nasıl işleyecek?

Saran, özel raporunu avukatları aracılığıyla savcılığa sunacak. Savcılığın “Çelişki var” demesi halinde dosya, uyuşturucu incelemesi yapan 5. İhtisas Kurulu’na gidecek.

Son kararı bu kurul verecek.'