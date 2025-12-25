“Bonzai de Kullanmış”: İsmail Saymaz’dan Ela Rümeysa Cebeci Hakkında Yine Gündem Yaratacak Haber
Gazeteci İsmail Saymaz, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci hakkında flaş bir yazı kaleme aldı. Ela Rümeysa Cebeci hakkında “Cebeci’nin saçlarında ‘esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri’ bulunmuştu” diyen İsmail Saymaz “Adli Tıp’a ‘sentetik uyuşturucu’ ile hangi maddenin kastedildiğini sordum. “Bonzai” dediler” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Ela Rümeysa Cebeci hakkında flaş ifadeler kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın