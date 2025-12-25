onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
“Bonzai de Kullanmış”: İsmail Saymaz’dan Ela Rümeysa Cebeci Hakkında Yine Gündem Yaratacak Haber

“Bonzai de Kullanmış”: İsmail Saymaz’dan Ela Rümeysa Cebeci Hakkında Yine Gündem Yaratacak Haber

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.12.2025 - 09:48

Gazeteci İsmail Saymaz, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci hakkında flaş bir yazı kaleme aldı. Ela Rümeysa Cebeci hakkında “Cebeci’nin saçlarında ‘esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri’ bulunmuştu” diyen İsmail Saymaz “Adli Tıp’a ‘sentetik uyuşturucu’ ile hangi maddenin kastedildiğini sordum. “Bonzai” dediler” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Ela Rümeysa Cebeci hakkında flaş ifadeler kullandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Ela Rümeysa Cebeci hakkında flaş ifadeler kullandı.

Saymaz yazısında Ela Rümeysa Cebeci’nin saçından alınan örneklerden çıkan sonuçlarda bonzai kullandığının da ortaya çıktığını belirtti. 

İşte İsmail Saymaz’ın yazısından bir bölüm: 

“Ela Rumeysa Cebeci, bonzai de kullanmış

Sunucu Ela Rumeysa Cebeci, önceki gün savcılığa başvurarak, ek ifade verdi.

Cebeci, ifadesinde şöyle dedi:

“Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım, asla kokain ve kimyasal kullanmadım. Esrarın suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında serbest olduğu için hataya düştüm. Ben uyuşturucu satıcısı değil, kullanıcısıyım.”

Cebeci de Adli Tıp raporuna itiraz ederek, yeniden saçından ve kanından örnek alınmasını istedi.

Hatırlayacaksınız…

Cebeci’nin saçlarında ‘esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri’ bulunmuştu.

Adli Tıp’a ‘sentetik uyuşturucu’ ile hangi maddenin kastedildiğini sordum.

“Bonzai” dediler.

‘Sentetik esrar’ diye bilinen bonzai, ilk içişte ölümcül olabilen bir uyuşturucu. Çok kolay ve ucuza temin edilebilen bonzai, düşük gelirli mahallelerdeki ailelerin korkulu rüyası.”

İSMAİL SAYMAZ'IN YAZISININ TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın