“Bonzai de Kullanmış”: İsmail Saymaz’dan Ela Rümeysa Cebeci Hakkında Yine Gündem Yaratacak Haber

Saymaz yazısında Ela Rümeysa Cebeci’nin saçından alınan örneklerden çıkan sonuçlarda bonzai kullandığının da ortaya çıktığını belirtti.

İşte İsmail Saymaz’ın yazısından bir bölüm:

“Ela Rumeysa Cebeci, bonzai de kullanmış

Sunucu Ela Rumeysa Cebeci, önceki gün savcılığa başvurarak, ek ifade verdi.

Cebeci, ifadesinde şöyle dedi:

“Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım, asla kokain ve kimyasal kullanmadım. Esrarın suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında serbest olduğu için hataya düştüm. Ben uyuşturucu satıcısı değil, kullanıcısıyım.”

Cebeci de Adli Tıp raporuna itiraz ederek, yeniden saçından ve kanından örnek alınmasını istedi.

Hatırlayacaksınız…

Cebeci’nin saçlarında ‘esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri’ bulunmuştu.

Adli Tıp’a ‘sentetik uyuşturucu’ ile hangi maddenin kastedildiğini sordum.

“Bonzai” dediler.

‘Sentetik esrar’ diye bilinen bonzai, ilk içişte ölümcül olabilen bir uyuşturucu. Çok kolay ve ucuza temin edilebilen bonzai, düşük gelirli mahallelerdeki ailelerin korkulu rüyası.”