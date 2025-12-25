Barış Yarkadaş: “Arap Şeyhleri Televizyondaki Tanınmış Yüzlerden Kadın Beğeniyor, Cihanna Götürüyormuş”

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de yaptığı yorumlarda çarpıcı iddialarda bulundu. Fuhuş iddiaları sonrası tutuklanan Cihanna lakaplı Cihan Şensözlü hakkında “Buradan Dubai'ye muhabbet tellalı olarak kadın götürmekle ve oradaki Arap şeyhlerine pazarlamakla suçlanıyor” diyen Yarkadaş “Arap şeyhleri televizyondan beğeniyor bu da birkaç arkadaşıyla kadınları oraya götürmüş” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Barış Yarkadaş'ın Cihanna hakkındaki açıklamaları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barış Yarkadaş, uyuşturucu ve fuhuş operasyonları kapsamında tutuklanan Cihanna hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın