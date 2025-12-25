onedio
Barış Yarkadaş: “Arap Şeyhleri Televizyondaki Tanınmış Yüzlerden Kadın Beğeniyor, Cihanna Götürüyormuş”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.12.2025 - 07:15

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de yaptığı yorumlarda çarpıcı iddialarda bulundu. Fuhuş iddiaları sonrası tutuklanan Cihanna lakaplı Cihan Şensözlü hakkında “Buradan Dubai'ye muhabbet tellalı olarak kadın götürmekle ve oradaki Arap şeyhlerine pazarlamakla suçlanıyor” diyen Yarkadaş “Arap şeyhleri televizyondan beğeniyor bu da birkaç arkadaşıyla kadınları oraya götürmüş” ifadelerini kullandı.

İşte Barış Yarkadaş'ın Cihanna hakkındaki açıklamaları:

Barış Yarkadaş, uyuşturucu ve fuhuş operasyonları kapsamında tutuklanan Cihanna hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki yayında şu ifadeleri kullandı:

Barış Yarkadaş: Gelelim bu fuhuş koridoruna.

Cem Küçük: İstanbul - Dubai.

Barış Yarkadaş: Evet. Şimdi Cihan Şensözlü diye bir YouTuber var. Buradan Dubai'ye muhabbet tellalı olarak kadın götürmekle ve oradaki Arap şeyhlerine pazarlamakla suçlanıyor. Dolayısıyla bunun birkaç arkadaşı daha var. Bir kurumda çalışan bazı kızları götürmüş.

Mustafa Ertekin: Hah...

Barış Yarkadaş: Onun üzerine de soruşturma açılmış.

Mustafa Ertekin: Oradan beğeniyorlar, buradan sevkiyat...

Barış Yarkadaş: Beğeniyor, oradan beğeniyor.

Cem Küçük: Devlet kurumu mu?

Barış Yarkadaş: Yani kamu kurumu işte. Çok fazla detayına niye giremiyorum yani...

Cem Küçük: Tamam bu dediğin zaman zaten devlet...

Barış Yarkadaş: Ya şundan dolayı giremiyorum, bak. Cem Küçük...

Mustafa Ertekin: Yüzler diyelim, tanınmış yüzler diyelim.

Barış Yarkadaş: Bak şundan dolayı giremiyorum.

Mustafa Ertekin: Oradan beğeniyorlar, buradan sevkiyatını yapıyorlar. Ahlaksızlar.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
