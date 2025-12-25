Barış Yarkadaş: “Arap Şeyhleri Televizyondaki Tanınmış Yüzlerden Kadın Beğeniyor, Cihanna Götürüyormuş”

Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki yayında şu ifadeleri kullandı:

Barış Yarkadaş: Gelelim bu fuhuş koridoruna.

Cem Küçük: İstanbul - Dubai.

Barış Yarkadaş: Evet. Şimdi Cihan Şensözlü diye bir YouTuber var. Buradan Dubai'ye muhabbet tellalı olarak kadın götürmekle ve oradaki Arap şeyhlerine pazarlamakla suçlanıyor. Dolayısıyla bunun birkaç arkadaşı daha var. Bir kurumda çalışan bazı kızları götürmüş.

Mustafa Ertekin: Hah...

Barış Yarkadaş: Onun üzerine de soruşturma açılmış.

Mustafa Ertekin: Oradan beğeniyorlar, buradan sevkiyat...

Barış Yarkadaş: Beğeniyor, oradan beğeniyor.

Cem Küçük: Devlet kurumu mu?

Barış Yarkadaş: Yani kamu kurumu işte. Çok fazla detayına niye giremiyorum yani...

Cem Küçük: Tamam bu dediğin zaman zaten devlet...

Barış Yarkadaş: Ya şundan dolayı giremiyorum, bak. Cem Küçük...

Mustafa Ertekin: Yüzler diyelim, tanınmış yüzler diyelim.

Barış Yarkadaş: Bak şundan dolayı giremiyorum.

Mustafa Ertekin: Oradan beğeniyorlar, buradan sevkiyatını yapıyorlar. Ahlaksızlar.