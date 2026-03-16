Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kim Milyoner Olmak Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kim Milyoner Olmak Yeni Bölüm Ne Zaman?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.03.2026 - 14:26

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü için seyirciler yayın akışını merak etti. Kadir Gecesi programları nedeniyle dizilerin yeni bölümleri iptal olunca Kim Milyoner Olmak İster de akıllara geldi. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğundaki yarışma programının yayın detayları içeriğimizde…

Kim Milyoner Olmak İster’in Yeni Bölümü Var mı?

Kim Milyoner Olmak İster’in Yeni Bölümü Var mı?

Sevilen yarışma programının yeni bölümü yani 1220. bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Şu an için herhangi bir iptal haberi kaynaklarda yer almıyor. Kadir Gecesi programı 20.00’da yayınlanacağı için Oktay Kaynarca bugün (16 Mart Pazartesi) saat 21.00’da Kim Milyoner Olmak İster ile birlikte ekranlarda olacak.

16 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı

16 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı

06: 20 Aile Saadeti

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

18: 40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19: 40 atv Ana Haber

20: 00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

21: 00 Kim Milyoner Olmak İster? 1220.Bölüm

02: 45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi / Yabancı Sinema

03: 25 Mevlid ve Süleyman Çelebi 1.Bölüm

03.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
