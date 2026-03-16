Uzak Şehir Bu Akşam Var mı, Yok mu? Uzak Şehir Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.03.2026 - 13:41

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Taşacak Bu Deniz'le büyük bir rekabet içinde olan Uzak Şehir dizisinin bu akşam 54. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Son olarak yayınlanacağı belirtilen diziden son anda bir değişiklik geldi. Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti'nin ardından Uzak Şehir'in yeni bölümü de iptal edildi.

'Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?' sorularının cevabı içeriğimizde...

Uzak Şehir 54. Bölüm (Yeni Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Uzak Şehir 54. bölüm bu akşam yok. Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

Uzak Şehir Yeni Bölüm Neden Yok?

Uzak Şehir'in yeni bölümü Kadir Gecesi programı sebebiyle iptal edildi. Uzak Şehir 54. bölüm yerine bu akşam tekrar bölümü yayınlanacak.

Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?

Uzak Şehir'in yeni bölümü (54. bölümü) 23 Mart Pazartesi yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü gelecek hafta izleyici karşısına çıkacak.

16 Mart Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

07:00 - İkizler Memo - Can

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:15 - Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Arka Sokaklar

18:00 - Bir Ramazan Akşamı

19:00 - Kanal D Ana Haber

19:30 - Kadir Gecesi Özel

21:00 - Uzak Şehir (Tekrar)

00:30 - Eşref Rüya

02:15 - Beyaz'la Joker

04:15 - M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
