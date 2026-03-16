onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Doktor Başka Hayatta’da Flaş Oyuncu Transferi: Sıla Türkoğlu’nun Karakterinin Annesi Olacak

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.03.2026 - 13:21

NOW ekranlarında yayınlanan Doktor Başka Hayatta dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen yapım son haftalarda dikkat çekmeye devam ediyor. İtalyan dizisi Doc - Nelle tue mani’den uyarlanan proje güçlü oyuncu kadrosuyla konuşuluyor. Dizinin hikayesi her bölüm yeni karakterlerle genişliyor. Son olarak kadroya deneyimli bir isim daha dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Doktor Başka Hayatta dizisi henüz yeni bölümleriyle yayınlansa da sezonun en çok konuşulanlarından.

Yapım kısa sürede dikkat çeken projelerden biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde dizinin gerçek bir hikayeden esinlenerek yazıldığı ortaya çıkmıştı. İtalyan televizyonunda büyük ilgi gören Doc - Nelle tue mani dizisinden uyarlama olarak hazırlanan proje günden güne seyircisini artırıyor. 

Hikaye bir doktorun hayatındaki büyük değişimi anlatıyor. Sağlık dünyasında geçen dramatik olaylar dizinin merkezinde yer alıyor. Her bölümde karakterlerin geçmişine dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bu gelişmeler dizinin temposunu artırıyor. Yapımın oyuncu kadrosu da yeni isimlerle genişlemeye devam ediyor.

Son olarak kadroya Güner Özkul katıldı.

Değerli oyuncu dizide Nuran karakterini canlandıracak. Karakter dizinin ana isimlerinden Elif’in annesi olarak ekrana gelecek. Elif karakterine bildiğiniz üzere Sıla Türkoğlu hayat veriyor. Anne kızın hikayesi dizinin ilerleyen bölümlerinde daha fazla öne çıkacak. 

Güner Özkul uzun yıllardır tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan oyunculardan. Aynı zamanda Türk sinemasının önemli isimlerinden Münir Özkul’un kızı olarak da tanınıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın