O Dizi Fena Düşüş Yaşadı: 15 Mart Pazar Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolleri paylaştığı dizi sezona başladığı günden bu yana pazar günleri rakipsiz olarak devam ediyor. Hangi dizi yayınlanırsa yayınlansın günün birinciliğini bırakmıyor.

Teşkilat’ın yanı sıra Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolündeki yeni dizi Doktor Başka Hayatta ise Total ve ABC1’de 4., AB’de ise 3. oldu. Geçtiğimiz hafta tüm kategorilerde ikinci olan diziye karşı beklenti artmıştı. Bakalım ilerleyen bölümlerde nasıl sonuçlar elde edecek?

Son olarak ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle yayındaydı. Reytingleri sallantılı olduğu için pazartesi yerine pazar günleri yayınlanmaya başlamıştı. Aslında bir yükseliş yaşamıştı ancak bu hafta gelen sonuçlar yeniden düşüşe geçtiğini ortaya koydu. Total’de 25., AB’de 42. ve ABC1’de 27. oldu. Final kararı verip vermeyeceği merak konusu.