

Reyting Uzmanı, Sevilen Dizilerin Reytinglerinin Birden Neden Düştüğünü Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.03.2026 - 11:41

Son zamanlarda düşen toplam reytinglerle ilgili reyting uzmanından açıklama geldi. Özellikle eylül ayında başlayan dizilerdeki düşüş dikkat çekerken neden reytinglerin düştüğü de açıklandı.

Son dönemde çok sevilen dizilerin reytinglerinde düşüş gözlemleniyor.

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar, Teşkilat, Veliaht, Halef ve sevilen diğer dizilerde toplam televizyon reytingindeki düşüş, görünen reytinglere de etki ediyor. Dizilerin reytinglerinin neden düştüğü merak ediliyor.

Reyting uzmanı, toplam televizyon reytinginin düşmesine açıklık getirdi.

Reyting uzmanı yaptığı paylaşımda, 'Mart ayının ikinci haftasını 19 diziyle tamamlıyoruz. TTV (toplam televizyon reytingi) 36-37 bandında ilerliyor. Özellikle eylül ayında başlayan dizilerde içerik yorgunluğunun belirginleşmesi, son haftalardaki düşüşlerde net biçimde hissediliyor.' ifadelerine yer verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
