onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Gurbetçi Amerika'nın Hayallere Dalmalık Evlerini Gösterdi

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.03.2026 - 15:01

İçerik Devam Ediyor

Amerika’da yaşayan bir içerik üreticisinin paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Deniz kenarındaki lüks evlerin bulunduğu bir sokağı gösteren içerik üreticisi, “Amerika'nın hayallere dalmalık evleri” sözleriyle o anları takipçileriyle paylaştı. Evlerin bulunduğu sakin sokak ve okyanusa çıkan manzara izleyenleri adeta büyüledi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşılan videoda içerik üreticisi, bulunduğu sokağı gezerek buradaki yaşamı anlattı.

Küçük ama düzenli bir sokakta sıralanan büyük ve estetik evleri gösteren içerik üreticisi, “Şimdi size bir sokak göstereceğim. Burası küçük bir sokak ama evlere bakın” diyerek izleyenleri o atmosfere davet etti.

Videoda çocukluk hayallerini anlatan içerik üreticisi, o sokakta büyüyen bir çocuğun hayatını da hayal ederek şöyle konuştu:

“Burada doğmuşsun mesela… 6-7 yaşındasın, dışarıda takılıyorsun. Annen içeriden patates kızartması getiriyor. Karnını doyuruyorsun, sonra çıkıp arkadaşlarınla sokakta dolaşıyorsun.”

Okyanusa çıkan yolu gösteren içerik üreticisi, bu sokakta yaşayanların bisiklet sürebileceğini, paten ya da kaykayla gezebileceğini ve kısa bir yürüyüşle denize ulaşabileceğini anlattı.

“Buradan dümdüz gidiyorsun ve okyanusa varıyorsun. Böyle hayatlar var yani” sözleriyle dikkat çeken içerik üreticisi, videoda evlerin oldukça pahalı olduğunu da vurguladı.

Paylaşımında bazı evlerin Airbnb olarak kiralandığını söyleyen içerik üreticisi, bölgede uzun yıllardır yaşayan insanların da bulunduğunu ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın