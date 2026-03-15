onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Safari Turuna Katılan Bir İçerik Üreticisi Filin Saldırısını Saniye Saniye Kaydetti

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.03.2026 - 14:32

İçerik Devam Ediyor

Safari turuna katılan bir içerik üreticisinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Doğal yaşam alanında çekilen videoda bir filin safari aracına doğru hızla koştuğu anlar izleyenleri adeta nefessiz bıraktı. Araçtakilerin yaşadığı panik ve filin aracı kovalamaya başladığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İçerik üreticisinin anlattığına göre rehber, araçta bulunan turistleri hayvanlara dokunmamaları ve araçtan sarkmamaları konusunda uyardı.

Ancak uyarılara rağmen araçtaki kişilerden birinin file doğru el uzatması ortamın bir anda gerilmesine neden oldu. İçerik üreticisi, yaşananları paylaştığı videoda şu sözlerle anlattı:

“Herkes uyarıldı, sarkmayın ve dokunmaya çalışmayın diye ama dayanamayan biri el uzattı.”

Kısa süre sonra filin aniden araca doğru hareketlenmesiyle safari turu bir anda korku dolu anlara sahne oldu. İçerik üreticisi, “Şoför erken fark etti, kaçtık sandık ama peşimizi bırakmadı” diyerek filin safari aracının peşinden koştuğu o anları kayda aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın