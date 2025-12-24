onedio
Şamil Tayyar, Gözaltındaki Sadettin Saran'ın Tutuklanacağını Söyledi

Hakan Karakoca
24.12.2025 - 23:12

Son dakika bilgisine göre, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temini ve kullanımını kolaylaştırma suçlamasıyla gözaltına alındı. Saran daha önce adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.

Gözaltına alınan Saran'ın akıbeti merak konusu olurken TGRT Haber ekranlarında Şamil Tayyar'ın iddiası konuşulmaya başlandı. Tayyar, Saran için 'yüzde yüz tutuklanacak' ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, Saran'ın tutuklanma ihtimalini "yüzde yüz" olarak değerlendirdi.

Şamil Tayyar, Ela Rümeysa Cebeci ile kıyasladı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin görece daha az suçlamaya maruz kaldığı halde tutuklandığını söyleyen Şamil Tayyar, Saran'ın suçlama ve rapor sonrası gözaltına alınmasını 'Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir'  diyerek yorumladı.

Şamil Tayyar, Sadettin Saran'la ilgili 'Türkiye’ye gelerek ilk sınavı geçti ama özel laboratuvara giderek ikinci sınavda çakıldı.” yorumunu yaptı.

