Sadettin Saran'ın Gözaltına Alınmasının Ardından Gözler Ali Koç'a Çevrildi: Koç Net Konuştu
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran akşam saatlerinde gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verilmişti.
Saran'ın başkanlığıyla ilgili camiada farklı sesler çıkarken Ali Koç'tan Saran'a destek geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saran için Fenerbahçe resmi hesaplarından destek açıklaması yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir destek de Ali Koç'tan geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın