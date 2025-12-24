onedio
Sadettin Saran'ın Gözaltına Alınmasının Ardından Gözler Ali Koç'a Çevrildi: Koç Net Konuştu

Hakan Karakoca
24.12.2025 - 21:20

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran akşam saatlerinde gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verilmişti.

Saran'ın başkanlığıyla ilgili camiada farklı sesler çıkarken Ali Koç'tan Saran'a destek geldi.

Kaynak - Sercan Hamzaoğlu

Saran için Fenerbahçe resmi hesaplarından destek açıklaması yayınlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasına dair kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, Saran’ın yürütülen bir soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başkanlık ofisinde gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, hukuki sürecin ilgili kurumlar tarafından hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğü vurgulanırken, kulüp faaliyetlerinin aksamadan devam edeceği belirtildi.

Sarı-lacivertli camia, Sadettin Saran’ın bu süreci sağduyulu ve güçlü bir şekilde geride bırakacağına inandıklarını ifade etti. Ayrıca Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyeleri ve kulüp ile Saran’ın avukatlarının süreç boyunca başkanın yanında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bir destek de Ali Koç'tan geldi.

Sercan Hamzaoğlu, Futbol Arena YouTube kanalında gündeme dair yorumlar yaptığı programda Ali Koç'un sözlerini paylaştı. 

Sercan Hamzaoğlu, Saran'ın istifası ya da başka bir durumda Ali Koç'un başkan adayı olup olmayacağını Koç'un en yakınındakilere sorduğunu söyledi. 

Hamzaoğlu, Ali Koç'un'Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun.' mesajını verdiğini söyledi.

