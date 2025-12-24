Sadettin Saran'ın Gözaltına Alınmasının Ardından Gözler Ali Koç'a Çevrildi: Koç Net Konuştu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasına dair kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, Saran’ın yürütülen bir soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başkanlık ofisinde gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, hukuki sürecin ilgili kurumlar tarafından hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğü vurgulanırken, kulüp faaliyetlerinin aksamadan devam edeceği belirtildi.

Sarı-lacivertli camia, Sadettin Saran’ın bu süreci sağduyulu ve güçlü bir şekilde geride bırakacağına inandıklarını ifade etti. Ayrıca Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyeleri ve kulüp ile Saran’ın avukatlarının süreç boyunca başkanın yanında olduğu bilgisi paylaşıldı.